Verso il match con il Castelfidardo. Civitanovese,. Becker fermo ai box. Tutto ok per Ruggeri

Pablo Becker di nuovo ai box, mentre oggi, al campo d’allenamento, dovrebbe rivedersi Stefano Spagna. Tutto ok, invece, per Federico Ruggeri, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Queste le ultime dal Polisportivo, con la squadra che domenica sarà impegnata nella difficile trasferta di Castelfidardo (fischio d’inizio 14.30). Il trequartista argentino ieri ha svolto un allenamento differenziato, ma "sarà a disposizione per domenica. Il suo infortunio è una sciocchezza" dicono dalla Civitanovese. Oggi o domani si capirà se il giocatore potrà essere titolare nel match contro i fidardensi oppure dovrà partire dalla panchina. Bomber Spagna, invece, sta seguendo un percorso di fisioterapia e "dovrebbe tornare al campo oggi per svolgere un allenamento leggero. Recupererà presto". In questo caso, è molto più difficile, se non impossibile, pensare che possa essere a disposizione per il Castelfidardo, mentre Ruggeri, che nei giorni scorsi aveva svolto una seduta differenziata a causa di un affaticamento muscolare, è tornato in gruppo e, almeno da questo punto di vista, lo staff rossoblù può tirare un sospiro si sollievo. Al momento, in infermeria c’è anche Alex Strupsceki, che da circa una settimana fa i conti con uno stiramento muscolare. Disporre di svariate soluzioni offensive rappresenta un fattore molto importante in vista della sfida contro il Castelfidardo, team che assieme al Chiesanuova, vanta la miglior difesa del torneo (7 gol subiti), proprio dopo quella della Civitanovese, che può vantare un passivo di sole cinque reti.

Francesco Rossetti