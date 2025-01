Verso la fase decisiva. Cianni guarda al futuro della Recanatese: "Le prossime partite saranno cruciali»

Il punto della situazione, a metà settimana, con il dt della Recanatese Josè Cianni (foto) partendo dagli ultimi innesti, Zini e Giandonato, quasi inevitabilmente, viste le ristrettezze dell’organico, gettati nella mischia domenica scorsa ad Ascoli.

Qual è il loro stato di forma considerando che si conta molto sul bagaglio di esperienza e di tecnica che possono portare alla squadra?

"Non avendo preso parte di recente a gare ufficiali è chiaro che debbano riacquisire il ritmo tipico delle competizioni agonistiche (la punta toscana ad esempio non giocava dal match contro il Siena del primo dicembre, ndr), ma questa settimana, piena di lavoro, sarà utilissima per ritrovare smalto che serve in gara. Comunque hanno dato il loro apporto e prestissimo li vedremo in discreta forma".

Si profilano problemi di abbondanza per la prossima sfida?

"Facciamo gli scongiuri ma potrebbe essere così e sarebbe la prima volta, incredibilmente, dall’inizio di stagione e siamo praticamente a febbraio. D’Angelo si è allenato con il resto del gruppo, facendo, in pieno, il lavoro dei compagni. Forse non sarà al top della condizione ma, come sempre, sarà il mister poi a decidere sul suo impiego, facendo le dovute valutazioni. Dopo tutte le traversie che abbiamo subito è confortante vedere tutta la rosa a disposizione con riflessi positivi anche su qualità e intensità degli allenamenti".

Quello contro il Roma City lo abbiamo definito quasi uno spareggio, più di uno scontro diretto.

"Proprio così ma non mi soffermerei solo su questo. Siamo di fronte ad almeno cinque o sei partite che per noi sono cruciali per capire quello che potrebbe essere il futuro prossimo. Siamo di fronte a un bivio: da una parte patemi e sofferenze, dall’altra la tranquillità con la possibilità di toglierci delle soddisfazioni. Detto questo domenica sarà una gara fondamentale, anche se non decisiva".

Le caratteristiche principali della compagine di Boccolini?

"Non è una frase fatta dire che sono una squadra forte. Ad agosto – conclude Cianni – un po’ tutti la ritenevano in grado di poter competere per un campionato di avanguardia. Pure loro hanno avuto varie vicissitudini e forse hanno parzialmente deluso le aspettative, ma ci sono giocatori di spessore e adesso si stanno rafforzando".

Il club arancioblù ha ufficializzato due arrivi del 2005. Sono il centrocampista americano Dominic Occhialini e l’esterno difensivo sinistro Tommaso Ferrari, dalla Primavera della Salernitana. In itinere la trattativa con Simone Icardi, 28enne trequartista, attualmente in forza al Guidonia Montecelio.