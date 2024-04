Verso la ripresa. Audax nel mirino. Mister Magrini valuta le opzioni

Il ritorno in campo, dopo la lunga interruzione per la disputa del Torneo delle Regioni, è sempre più vicino. In questi giorni, sul campo di Uopini l’asticella della concentrazione si è alzata: domenica al Berni – nella speranza che sia l’ultima partita giocata a Badesse –, arriverà l’Audax Rufina e la Robur vuole proseguire la sua marcia illibata. Se sono da valutare le condizioni degli infortunati Cristiani, Masini, Leonardi e Ravanelli, da vedere a quali uomini mister Magrini deciderà di affidare le redini dell’incontro. Qualche giovane in più in campo ci sarà anche se la squadra manterrà l’ossatura di base. In difesa potrebbe scoccare l’ora di Pagani (che può giocare anche mezzala), a centrocampo sperano Musaj e Baldari, mentre nel reparto offensivo a incrociare le dita sono Ivan e Costanti. Anche Giusti in porta potrebbe cedere il testimone: sia Gueye che Siliberto sono all’inseguimento dell’esordio stagionale.