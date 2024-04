Verso la ripresa. L’inizio della partite ora è fissato alle 15. Domenica 21 aprile c’è la speranza ‘Franchi’

Con il ritorno dell’ora legale e le giornate che si sono allungate, dalla ripresa del campionato, il fischio di inizio delle partite di Serie D e di Eccellenza sarà alle 15 e non alle 14,30 come è stato fino a questo momento. Gli incontri dei campionati dalla Promozione alla Terza categoria partiranno invece alle 15,30. Per il Siena mancano quattro giornate alla fine della stagione: i bianconeri affronteranno domenica l’Audax Rufina al Berni, poi andranno a far visita alla Castiglionese. Il 21 aprile torneranno a giocare tra le mura amiche con la speranza che la sfida possa andare in scena al Franchi: l’amministrazione comunale sta lavorando proprio allo scopo di permettere alla squadra di Magrini e ai suoi tifosi di giocare l’ultimo match casalingo allo stadio e poter festeggiare così il grande traguardo conquistato. Bianchi e compagni chiuderanno la loro stagione a Foiano.