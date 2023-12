Veterani Trionfo al primo torneo nazionale ’Largo di Garda’. Quegli over 50 sanno solo vincere

La plurivittoriosa formazione di calcio dei Veterani di Massa dell’Unvs ha colto l’ennesimo successo trionfando nella 1ª edizione del Torneo nazionale veterani ’Lago di Garda’ over 50 svoltosi negli splendidi campi del Centro sportivo di Veronello – Calmasino (Verona). Alla competizione hanno partecipato 10 squadre provenienti da Toscana, Piemonte e Veneto, divise in due gironi. La squadra massese ha dominato il proprio girone vincendo tutte e quattro le gare e ottenendo così la qualificazione alla finale. Il primo match ha visto gli apuani battere il Vecio Pinde Verona per 3-0 con reti di Ricci, De Michelis e Antompaoli. Nel secondo contro l’Ac Forense Verona, finito 0-0, è arrivato il successo ai rigori per 3-2. C’è stato poi il secco 5-0 inflitto alla Rappresentativa Piemonte 1 con doppietta di Ricci e tripletta di Rebughini. Contro l’All Stars Arzignano, infine, i tempi regolamentari sono terminati sul 2-2 con doppietta di Rebughini e ai rigori Massa l’ha spuntata ancora una volta per 6-5. La finale invece è stata vinta per 2-0 sul Villatora Padova con reti dei fuoriquota Rebughini e Carlesi.

Oltre al trofeo sono state assegnate alla nostra città le coppe di miglior allenatore ad Anselmo Andrei, di capocannoniere a Roberto Rebughini e di miglior portiere a Giuseppe Pucci. Tutti gli atleti hanno contribuito alla vittoria con ottime prestazioni ma una menzione particolare va all’eterno Stefano Mariani, che tutti i tifosi massesi ricorderanno con la maglia bianconera e le numerose maglie indossate nella sua brillante carriera.

La rosa dei Veterani Massa era composta dai seguenti giocatori: Stefano Antompaoli, Agas Baldi, Gianni Capovani, Marco Carlesi, Cesare Coli, Michele De Michelis, Stefano Della Bona, Alberto Francesconi, Raffaele Marangoni, Stefano Mariani, Roberto Lazzini, Dario Palagi, Marco Passaponti, Giuseppe Pucci, Roberto Rebughini e Mario Ricci.