Vetrini soddisfatto ‘Il Grifone sta migliorando’

La vittoria sul campo del Tau Altopascio ha di fatto concluso il precampionato del Grosseto. Sabato alle 21 il Grifone di Malotti inizierà la propria stagione regolare con il primo match di Coppa Italia di serie D affrontando il Livorno all’Armando Picchi. Dopo aver battuto lo Zenith Prato nel primo round ai labronici ora il compito di affrontare il Grosseto, reduce dalla vittoria per 4-2 sul campo di Altopascio. "E’ stata una tappa del nostro percorso di avvicinamento – spiega il direttore generale Filippo Vetrini –. Piano piano il Grosseto sta migliorando avvicinandosi i primi impegni ufficiali. Lo sappiamo, il mister lo sa. Non sarebbe normale il contrario. Ci avviciniamo alla Coppa Italia e al campionato cercando di essere il più brillanti possibile". Intanto il calciomercato è sempre aperto. "Sul mercato, prendere per prendere non lo facciamo – precisa –. Ma saremo vigili se ci sono occasioni per occupare alcune posizioni. Se ci sono le condizioni giuste siamo pronti ad intervenire. Vogliamo portare dalla nostra parte tutti i tifosi, anche gli scontenti". E sulle favorite alla vittoria finale del campionato il dg è chiaro. "Follonica Gavorrano, Siena, Livorno, Grosseto sono le big del girone – ha concluso –. I minerari rimangono nell’ombra ma arriveranno in fondo a tutte le competizioni. Poi ci saranno delle sorprese, penso anche al Montevarchi per la rosa, l’allenatore e il mercato che ha fatto".