Vezzano sfida Borgo Rapallo per la semifinale di Coppa Liguria

Appuntamento con la storia per il Vezzano atteso stasera dalla semifinale di ritorno di Coppa Liguria di Seconda categoria in casa del Borgo Rapallo allo stadio ’Macera’ della cittadina rivierasca (arbitra Ravenna di Chiavari). La gara di andata a Bottagna si è chiusa sullo 0-0 lasciando molte possibilità ad entrambe le compagini di passare il turno e guadagnare la finalissima. Per il Vezzano un successo in Coppa Liguria riscatterebbe il deludente sesto posto in campionato, che gli ha impedito di partecipare ai playoff per cercare di ritornare in Prima categoria. I ruentini, invece, nel girone E non hanno ancora finito il campionato dato che mancano ancora due partite da disputare: attualmente occupano la seconda posizione a 11 punti dalla capolista Sporting Aurora, già matematicamente promossa in Prima categoria.

Intanto il giudice sportivo della Figc regionale ha respinto il ricorso proprio del Vezzano in merito ai provvedimenti comminati relativi alla partita della 20ª giornata di campionato di Seconda categoria contro il Rebocco: confermate quindi la sconfitta della partita per 3-0 a tavolino ad entrambe e la sanzione di 50 euro. La partita era stata sospesa dall’arbitro al 57’ minuto in quanto il comportamento di alcuni componenti delle due squadre in campo era stato tale da non consentirne il normale svolgimento.