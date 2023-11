Viaccia a metà classifica. Il pari val bene la trasferta

Lampo Meridien

1

Viaccia

1

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Fattorini, Simi, Mazzanti M., Massaro, Del Sorbo, Chianese, Di Vito, Del Fa, Maiorana, Bastogi. A disp.: Tirabasso, Tavanti, Fraschi, Calandra, D’Angelo A., Ferrucci L., Pirone, Vitolo, Fresta. All. Montagnolo.

VIACCIA: Biancalani, Martinelli E., Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Sforzi, Michelozzi, Tomberli, Servillo, Batacchi. A disp.: Oliva, Maiolino, Papa, Querci, Ridolfi, Rozzi, Torcasso, Silva Reis, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 45’ Melani, 53’ Di Vito.

Torna a smuovere la classifica il Viaccia, che porta a casa un buon pareggio (il primo della stagione) dalla trasferta insidiosa sul campo della Lampo e sale a 13 punti nel girone A di Promozione, rimanendo a metà del tabellone. Partita bella e combattuta. Primo tempo con poche occasioni, anche se le due squadre si affrontano senza timori reverenziali. Al 45’ passano gli ospiti: Melani tenta un pallonetto che si stampa sul palo, ma poi è il più lesto ad avventarsi sulla palla e a scaraventarla in mischia alle spalle di Bartolozzi. Si va al riposo coi pratesi in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pareggio con Di Vito. Si registrano occasioni da una parte e dall’altra: la più ghiotta per il Viaccia la spreca Batacchi, che in contropiede si presenta davanti al portiere avversario ma si fa ipnotizzare. Dalla parte opposta Massaro sfiora il 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla fine il risultato non cambia più.

L.M.