Vianese: colpaccio Bertetti. Arriva anche il mediano Caselli

Colpaccio in attacco della Vianese: dalla Virtus Castelfranco arriva Nicolò Bertetti, classe ’99 che in questa stagione ha segnato 16 reti, e ben 19 in quella precedente. Aveva richieste da diverse squadre di Serie D. Bertetti (in foto con il presidente Enrico Grassi) è rimasto colpito dal progetto Viano e gratificato dall’offerta economica.

Il diesse Matteo Bimbi, coadiuvato dal braccio destro Tommaso Favali, ha anche trovato l’accordo con il centrocampista del Real Formigine, Andrea Caselli, classe 2001, mediano-mezzala dotato di tecnica e corsa. Caselli è stato voluto dal nuovo allenatore, Umberto Sarnelli, che lo ha allenato nella stagione che si è appena conclusa a Formigine.

Ad Arceto, in Eccellenza, confermato il difensore classe 1999 Alberto Pacella, cresciuto nelle giovanili biancoverdi e in prima squadra dal 2016.

In Promozione Alessandro Neri, portiere esperto del 1987, ha salutato dopo due anni il San Felice: giocherà in Prima categoria nel Medolla. Neri ha giocato pure Soliera, Rolo e Cittadella.

In Terza categoria novità al Fogliano: il nuovo direttore sportivo della prima squadra e della juniores è Alessandro Boni. L’allenatore scelto per la prima squadra è Alessandro Crescenzo, che è anche un ex giocatore proprio del Fogliano. Il Vetto, che vorrà essere protagonista, ha messo a segno ben undici conferme: spicca quella del 40enne Marcello Ruffini, difensore di grande esperienza. Restano anche il portiere Riccardo Torcianti (2002), il capitano e terzino Simone Fontanesi (’95), i difensori Matias Minelli (2002), Alberto Iori (2002) e Mattia Chiapponi (2002), i centrocampisti Mattia Bertucci (2000), Angelo Passerini (’92), Giulio Mistrali (’97) e Thomas Rabotti (2002), e la punta Samuele Briselli (2000).