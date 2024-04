Viareggio, crollo a sorpresa. E il vantaggio si dimezza

viareggio

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; T. Ricci, Benedini (39’ st Scaranna), Bertacca (33’ st M. Santini), Sapienza; Benassi (13’ st Fazzini), Pizza (22’ st C. Belluomini), Minichino; Marinai; Brega, G. Ceciarini (29’ st Chicchiarelli). All. Stefano Santini.

LAMPO MERIDIEN (4-3-1-2): Tirabasso; A. D’Angelo (23’ st Aquilante), Del Sorbo, Massaro, Simi; Vettori, Mazzanti, Di Vito; Chianese; Pirone (28’ st Dingozi), Maiorana (39’ st Bonni). All. Federico Magrini.

Arbitro: Mattia Solito di Piombino.

Reti: 18’ pt Maiorana (L), 33’ Marinai (V); 30’ st Dingozi (L), 36’ Maiorana (L).

Note: ammoniti Brega (V), G. Ceciarini (V) e Del Sorbo (L); calci d’angolo 6-4 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

VIAREGGIO – Sconfitta interna dolorosa per la capolista Viareggio che, piegata 3-1 da un’ottima Lampo Meridien (trascinata dal suo rombo a chilometraggio illimitato e da attaccanti che segnano... mentre quelli di casa ultimamente si sono inceppati), ora vede assottigliarsi il vantaggio sulla seconda da +6 a +3... col Pietrasanta che mette paura avvicinandosi pericolosamente nella lotta al titolo, a 4 giornate dalla fine. E domenica prossima i bianconeri (senza lo squalificato Brega) andranno nella “tana“ del Castelnuovo in Garfagnana mentre i biancocelesti dell’imbattuto Della Bona (nelle 12 gare del girone di ritorno ne ha vinte 10 e pareggiate 2!) saranno di scena proprio a Lamporecchio.

Ieri in un’assolata domenica, colorata da un grande tifo al Marco Polo (a dar manforte agli ultras viareggini c’erano anche gruppi di tifosi pisani e del Tolone, venuti apposta dalla Francia in nome di una radicata amicizia), il Viareggio in “formazione tipo“ è andato sotto per effetto del gol capolavoro del versiliese Luca Maiorana che ha beffato Carpita vedendolo fuori dai pali... anche se a monte dell’azione c’era prima un fallo di Mazzanti su Marinai e poi dello stesso Maiorana su Benedini (entrambi però non ravvisati dal mediocre arbitro Solito). Le zebre rischiano di subire il raddoppio ma Carpita fa un paratone sull’inzuccata ravvicinata di Pirone. Il pareggio lo firma Marinai con chirurgico diagonale mancino rasoerba in buca d’angolo. A fine primo tempo Maiorana direttamente da corner impensierisce Carpita. Nella ripresa gioca meglio il Viareggio che cestina occasioni (con Pizza e Bertacca), colpendo anche una traversa su punizione di Marinai deviata da Tirabasso, miracoloso anche in precedenza sul destro a botta sicura del subentrato Fazzini. Una traversa l’aveva centrata pure la Lampo con l’ex Pietrasanta Vettori, con poi Di Vito murato in angolo da Benedini sulla respinta. Nel momento migliore dei bianconerri arriva il 2-1 dell’appena entrato Dingozi che poi farà pure la sponda-assist per il definitivo 3-1 in contropiede del "satanasso" Maiorana che salta Carpita e insacca.

Simone Ferro