Viareggio Cup. Martedì 23 gennaio la composizione di tutti i gironi. Nel maschile anche Sassuolo, Rukh e Melbourne City

Si svolgerà martedì 23 gennaio alle ore 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio dei gironi della 74ª Viareggio Cup (che si terrà poi dal 12 al 26 febbraio) e della 5ª Viareggio Women’s Cup (che sarà dal 13 al 20 febbraio).

Per quanto riguarda il Torneo maschile (riservato alle formazioni Under 18) le prime squadre che hanno dato la loro adesione ufficiale come partecipanti sono state il Torino (finalista lo scorso anno), la Rappresentativa di Serie D, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (grande rivelazione dell’edizione 2022: giunsero in finale perdendo ai rigori col Sassuolo e mettendo in luce diversi talenti), gli ungheresi dell’Honvéd Budapest e i turchi del Galatasaray. Particolare curioso vuole che le Nazionali maggiori di Turchia e Ungheria siano allenate da tecnici italiani, Vincenzo Montella e Marco Rossi, che nella loro storia sportiva hanno un legame significativo con la Coppa Carnevale. Nel 2011 Montella si è aggiudicato con la Roma la Viareggio Junior Cup, competizione riservata agli Under 15. Marco Rossi è stato invece uno dei protagonisti, da capitano, del trionfo del Torino allenato da Sergio Vatta nell’edizione del 1984.

Ieri poi si sono aggiunte le conferme di presenza ai nastri di partenza da parte del Sassuolo (vincitore delle ultime due edizioni), degli ucraini del Rukh (presenti per il secondo anno consecutivo) e degli australiani del Melbourne City, guidati in panchina da quell’Alessandro Diamanti che aveva disputato la Coppa Carnevale da giocatore nel 2003 con la Florentia Viola.