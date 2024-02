Viareggio e Pietrasanta. Oggi anticipi di Carnevale

Oggi in campo, anticipando al sabato per evitare la concomitanza col rispettivo Carnevale cittadino, ci saranno sia il Viareggio sia il Pietrasanta nel campionato di Promozione Toscana (grirone A) che ha visto ridisegnata la classifica dopo l’assegnazione della vittoria 3-0 a tavolino dalla Larcianese relativamente al match che aveva perso 2-1 sul campo contro la Pontremolese (che aveva irregolarmente schierato Mirko Gabrielli, sul quale pendeva una vecchia squalifica) nella 18ª giornata.

Qui Viareggio. Nelle zebre oggi alle 15 contro il Pieve Fosciana mancherà in difesa lo squalificato Tommaso Ricci oltre ai tre noti nazionali del beach soccer Carpita, Bertacca e Fazzini che sono a Dubai per i Mondiali. Dunque assenze pesanti in ogni reparto, considerato che in attacco manca sempre pure Chicchiarelli (il quale però è in via di recupero e lo staff bianconero sta facendo di tutto perché sia a disposizione già oggi). "Questo girone di ritorno sta dando indicazioni chiare – dice il tecnico Stefano Santini – anche le ultime hanno rose e valori in grado di competere con le prime. Subentra un fattore di concentrazione, serenità e personalità, che specialmente in casa abbiamo alternato al 50% ed invece fuori casa abbiamo sempre fatto valere. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana proprio su questo che sarà un fattore determinante per le prossime gare". Nel Pieve Fosciana l’allenatore è il viareggino Daniele Martinelli mentre in campo c’è l’attaccante Fabio Pugliese (nella foto) che nel club garfagnino c’è in prestito dal Viareggio. Arbitrerà Giosué Fantoni di Valdarno, con Domenico De Stefano di Empoli e Azze-elarab Amzil di Firenze.

Qui Pietrasanta. Tra le mura amiche dello stadio comunale “XIX Settembre“ arriva il Monsummano. ’Beppe’ Della Bona non avrà il difensore Genovali che è con l’ItalBeach al Mondiale. La terna designata è con Daniele Frediani di Pisa e gli assistenti di linea pisani Giovanni De Fazio e Flavio Freschi.