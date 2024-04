Viareggio in crisi. Ora in silenzio stampa: "Serve a compattarci»

Il momento più difficile della stagione e probabilmente degli ultimi quattro anni da quando è ripartito il progetto Viareggio Calcio Marco Polo Sports Center è arrivato. Le zebre si sono fatte riprendere in vetta alla classifica dal Pietrasanta, che al giro di boa aveva ben 15 punti in meno in classifica (il girone d’andata fu chiuso dai bianconeri campioni d’inverno con 36 punti mentre i biancocelesti erano a 21 e avevano appena cambiato allenatore). Domenica dopo la sconfitta 2-1 col Viaccia nell’immediato post-gara avevano parlato a caldo ai microfoni del noto format social-tv ’Palla al centro’ il tecnico Stefano Santini, il portiere capitano Andrea Carpita ed il fantasista vice-capitano Stefano Marinai. Alcune dichiarazioni di Carpita però, forse da qualcuno anche mal interpretate, hanno fatto molto discutere la tifoseria, dopo che gli Ultras avevano contestato la squadra all’intervallo e a fine partita. "Abbiamo nuovamente commesso degli errori che abbiamo pagato cari – aveva detto il capitano – è normale che adesso il peso delle gare sia più alto per noi che non per le squadra che andiamo ad affrontare. Dispiace la situazione che si è creata. Capisco la rabbia dei tifosi in generale, che poi è anche la nostra. Io però mi aspettavo qualcosa di diverso: un comportamento differente da chi dice di amare veramente il Viareggio". Così poi ieri mattina la società del Viareggio ha deciso che sino a fine campionato (salva diversa decisione) sarà effettuato il silenzio stampa. "Sono vietate interviste, se non espressamente autorizzate, ed è stato vietato l’utilizzo dei social da parte dei tesserati per parlare pubblicamente del Viareggio Calcio – si legge nella nota ufficiale del club bianconero – tale decisione è stata presa col solo fine di unire ancora di più la squadra in un momento delicato della stagione ed evitare distrazioni di qualsiasi tipo. Spero possiate capire la nostra decisione. Eventuali interviste potranno essere rilasciate nel caso solo da Alberto Reccolani quale responsabile dell’area tecnica".