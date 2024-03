Viareggio Un pari alla fine che sa di beffa

SAN PIERO A SIEVE

1

VIAREGGIO

1

SAN PIERO A SIEVE (3-5-2): Rita; Bencini, Frilli, Barzagli; Boddi (1’ st Falaschi), Gori, Fedele (1’ st Pozzi), Baroncelli, Bonifazi (1’ st Delli Navelli); Santilli (24’ st Giani), Algerino (20’ st Jori). All. Cristiano Signorini.

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; C. Belluomini, Benedini, Bertacca, T. Ricci; Benassi (7’ st Fazzini), Pizza (46’ st Chicchiarelli), Minichino; Marinai (30’ st Ceciarini); Brega, T. Belluomini (17’ st M. Santini). All. Stefano Santini.

Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia.

Reti: 36′ pt Benassi (V); 43′ st Gori (S).

Note: ammoniti Santilli (S), Benassi (V), Barzagli (S), Pozzi (S) e Fazzini (V).

SAN PIERO A SIEVE – Si fa riprendere sul pareggio nel finale il Viareggio che così anziché a +8 va a +6 sul Pietrasanta secondo (56 a 50). Comunque di fuga si tratta, a cinque giornate dalla fine della regular season. Ieri nel recupero della 23ª giornata le zebre si sono presentate a San Piero a Sieve con tutti gli effettivi a disposizione ed il tecnico Stefano Santini nel suo solito 4-3-1-2 ha messo stavolta più quantità e muscoli in mezzo al campo con Benassi-Pizza-Minichino riavanzando Marinai in trequarti dietro le punte. Proprio in attacco c è stata la sorpresa più grossa col 2005 Belluomini al fianco dell’inamovibile Brega. Belluomini è tornato titolare sulla destra dopo l’iniziale esclusione di sabato a Monsummano (quando le zebre vinsero 1-0 grazie ai cambi: col gol del 2005 Matteo sull’assist proprio di Cosimo Belluomini).

La partita la fa il Viareggio per larghi tratti e la sblocca poco dopo la mezzora quando Stefano Marinai da sinistra rimette a centro area un pallone, che gli era arrivato dopo la respinta di testa di Bencini su un cross dall’altra fascia di Cosimo Belluomini, e Manolo Benassi ben appostato sul secondo palo incorna di giustezza festeggiando l’1-0 togliendosi la maglia (e per questo beccherà il giallo). Nella ripresa le zebre cambiano qualcosa nel loro “rombo” dopo le sostituzioni ma continuano a creare occasioni con Marinai, Bertacca e soprattutto coi subentrati Ceciarini (che spreca in contropiede) e Fazzini (che dopo una bella accelerata calcia centrale). Nel finale si abbassano i ritmi e il San Piero a Sieve perviene al pareggio a poco più di un minuto dal 90’ quando da un calcio d’angolo da sinistra di Baroncelli accade che Gori anticipa capitan Carpita rubandogli il tempo nell’uscita per smanacciare insaccando il definitivo 1-1. Il pari fa recriminare i bianconeri che dietro avevano concesso poco o nulla. Da un errore su palla inattiva è arrivato questo gol che toglie di fatto due punti al Viareggio, comunque lanciato verso la vittoria del campionato avendo un buon vantaggio di 6 punti sulla seconda a 5 turni dalla fine.