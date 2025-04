Viciomaggio conquista la salvezza in Promozione battendo Chiantigiana ai playout

CHIANTIGIANA

0

VICIOMAGGIO

1

CHIANTIGIANA: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca, Mazza G., Marchi, Galassi, Milanesi, Mulas. All. Zanelli.

VICIOMAGGIO: Poponcini, Nocciolini F., Kakaci, Gallastroni, Iscaro, Minatti, Artini, Benucci, Rotelli, Salvadori, Fei. All. Violetti.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Rete: 14’ Salvadori

STAGGIA SENESE – Festa grande in terra senese per il Viciomaggio che da neopromossa ottiene una storica e importante salvezza passando dalla lotteria dei playout. I biancoverdi di Violetti riescono nell’impresa di sbancare il campo di Staggia Senese, casa della Chiantigiana e riescono così a mantenere la categoria. D’altronde il regolamento alla vigilia lasciava poco spazio alle interpretazioni o ad un altro copione. In caso di parità al 90’ tempi supplementari e qualora fosse rimasta la parità la salvezza sarebbe andata alla Chiantigiana, quintultima alla fine della regular season. Per i ragazzi di Violetti, penultimi in campionati, era quindi necessario vincere e solo vincere. E di fatti la partenza in casa della Chiantigiana, la mentalità è stata quella giusta. Il cronometro segnava il minuto numero 14’ quando Salvadori ha trovato la traiettoria giusta per battere l’estremo difensore locale, Anselmi.

Un gol pesantissimo che ha scombinato i piani dei senesi. Il Viciomaggio tutto cuore è riuscito a portare a casa una vittoria fondamentale che al triplice fischio è stata festeggiata con uno scrosciante applauso da parte dei propri sostenitori partiti dalla frazione del comune di Civitella per spingere Fei e compagni verso questo storico traguardo.

Il Viciomaggio si conferma in Promozione e può festeggiare una salvezza che vale forse quanto un salto di categoria. Un finale decisamente dolce che ripaga il lavoro della dirigenza, del tecnico Alessandro Violetti e dei propri ragazzi.