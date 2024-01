"Viciomaggio e San Quirico si dividono la posta: 1-1"

VICIOMAGGIO

1

SAN QUIRICO

1

VICIOMAGGIO – Non vanno oltre il risultato di parità, Viciomaggio e San Quirico: le due squadre si fermano infatti sull’1-1 in una partita dal gioco molto frammentato. Ad aprire le danze sono i padroni di casa, che passano in vantaggio già dopo cinque minuti grazie al pregevole colpo al volo di Vacchiano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il San Quirico fatica a reagire nella prima frazione, ma alza progressivamente i giri nella ripresa: già vicino alla rete dopo quattro minuti, i giallorossi trovano il pareggio, con Varone abile a concludere in rete una buona azione corale sulla fascia destra.