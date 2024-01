Victor all’esame di maturità. Con il Lentigione i punti pesano

È giornata di big match per il Victor San Marino in casa del Lentigione. Alla Immergas Green Arena di Sorbolo in palio ci sono punti pesantissimi nella lotta al vertice della classifica. I titani di Stefano Cassani non hanno nessuna intenzione di lasciarsi scappare il secondo posto proseguendo la caccia alla capolista Ravenna. Gli emiliani, dal canto loro, a sette punti dalla vetta e a cinque dal Victor, non possono permettersi di perdere troppo terreno per continuare a viaggiare ai piani alti. "È una partita tra due squadre che stanno facendo molto bene – dice il tecnico del Victor, Cassani – Il Lentigione è una squadra molto forte, che in questa stagione è riuscita, in un girone molto equilibrato e difficile, a mettere in fila sei vittorie consecutive. E questo qualcosa vuole dire". L’allenatore romagnolo sa quello che vuole dai suoi. "Dovremo fare una grande prestazione per riuscire a portare a casa qualche punto – sottolinea chiedendo ai suoi l’ennesima prova di maturità – È presto per tirare le somme in questo campionato guardando la classifica. Perché come abbiamo visto ogni domenica può esserci qualche sorpresa. Noi rimaniamo concentrati". Concentrazione e cinismo sin qui non sono mancati a capitan Sabba e compagni che ancora una volta sono chiamati a confermare quanto di buono fatto sin qui. Senza dimenticare di pensare in grande. Il Ravenna viaggia fortissimo, ma sin qui i biancazzurri del Titano, matricola del girone, non sono stati di certo da meno. E ora è vietato fermarsi proprio sul più bello. I novanta minuti tra Lentigione e Victor San Marino sono diretti dal fischietto della sezione di Lecce, Gabriele Sciolti (assistenti Canale e Di Marco di Palermo).

Serie D. (20ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Sammaurese, Certaldo-Forlì, Fanfulla-Carpi, Imolese-Progresso, Lentigione-Victor San Marino, Pistoiese-Aglianese, Prato-Mezzolara, Sant’Angelo-Ravenna, Sangiuliano City-Corticella.

Classifica: Ravenna 42; Victor San Marino 39; Corticella, Forlì 35; Lentigione 34; Carpi 31; Aglianese, Pistoiese, Imolese 27; Sammaurese, Fanfulla 25; Sangiuliano City 24; Prato 23; Sant’Angelo 22; Progresso 18; Certaldo 14; Mezzolara 13; Borgo San Donnino 11.