Victor e United affamati. In campo per rifarsi

Sono pronti a tornare subito in campo Victor San Marino e United Riccione. Ed entrambi hanno qualcosa da farsi perdonare nel turno che precede la sosta per le festività pasquali. Il Victor, dopo l’inaspettato ko casalingo contro il Progresso, ci riprova con un’altra formazione che ha bisogno di punti per la salvezza. In casa della Sammaurese oggi per la squadra di Cassani i tre punti sono d’obbligo per cercare di restare agganciata alle big del girone, in zona playoff. È reduce dalla seconda battuta d’arresto consecutiva lo United che oggi torna al ’Nicoletti’ per affrontare quel Termoli che sin qui di punti ne ha messi insieme uno in più rispetto alla formazione romagnola. A Tonelli e compagni il compito di dimostrare che la cura Utro, che sin qui in 180 minuti ha portato zero punti, funziona.

Serie D (29ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Carpi, Borgo San Donnino-Pistoiese, Certaldo-Sant’Angelo, Forlì-Lentigione, Imolese-Fanfulla, Mezzolara-Ravenna, Prato-Sangiuliano City, Progresso-Corticella, Sammaurese-Victor San Marino.

Classifica: Carpi 56, Ravenna 54, Forlì 52, Victor San Marino 50, Lentigione 49, Corticella 48, Fanfulla 41, Prato e Aglianese 40, Imolese 39, Sangiuliano City 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese e Pistoiese 32, Progresso 29, Borgo San Donnino e Certaldo 20, Mezzolara 19.

Girone F: Alma Juventus Fano-Atletico Ascoli, Avezzano Calcio-L’Aquila, Fossombrone-Campobasso, Sambenedettese-Chieti, Sora-Vigor Senigallia, Tivoli-Roma City, United Riccione-Termoli, Vastogirardi-Matese.

Classifica: Campobasso 58, Sambenedettese 53, L’Aquila 52, Avezzano 47, Vigor Senigallia 45, Notaresco 43, Roma City e Chieti 42, Atletico Ascoli 36, Fossombrone e Sora 34, Termoli 32, United Riccione 31, Tivoli 30, Real Monterotondo 29, Fano 24, Vastogirardi 23, Matese 22.