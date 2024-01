Vietati passi falsi La Carrarese cerca a Fermo la prima vittoria dell’anno Azzurri, allarme infermeria Non se la passano meglio i marchigiani costretti a convocare atelti della Primavera

A Fermo per cercare la prima vittoria del 2024. Non può permettersi passi falsi la Carrarese se vuole provare ad insidiare le prime due del girone. Serve tornare a casa coi tre punti, quindi, dalla trasferta in casa del fanalino di coda del girone. Se gli azzurri rimangono con diverse defezioni in rosa se la passa ancora peggio la Fermana che ha un organico ridotto all’osso. Oltre ai tre giocatori “epurati“ da oltre un mese (Padella, Calderoni e Laverone) mister Protti ha due attaccanti infortunati (Montini e Pavone) e l’altra punta Semprini con la febbre da tre giorni e quindi a rischio anche convocazione. In difesa ha risolto il contratto il titolare Gasbarroni ed al suo posto giocherà Fort, ex Imolese classe 2002 alla sua seconda partita da titolare quest’anno. Eleuteri è sfebbrato da poco ma sarà ugualmente in campo per necessità. In una panchina composta in prevalenza da Primavera e giocatori poco o mai utilizzati ci saranno poche alternative valide a disposizione della formazione di casa. La Carrarese risponde con una mezza dozzina di assenti. Restano 5 gli infortunati (Capezzi, Morosini, Grassini, Belloni e Pinto) ai quali si aggiunge lo squalificato Palmieri ma mister Dal Canto ha ugualmente possibilità di scelta in ogni reparto.

Nei “magnifici“ quattro della difesa si può ipotizzare che a star fuori potrebbe toccare a Di Gennaro ma solo perché qualche giorno fa ha avuto qualche linea di febbre. In mediana il ballottaggio è tra il rientrante Zuelli e l’affidabile Cerretelli delle ultime due gare mentre gli altri due posti sono di Della Latta e Schiavi che hanno scontato le rispettive squalifiche. In attacco il duello per una maglia è tutto partenopeo tra Simeri e Panico. In ogni caso ci sarà sicuramente staffetta fra le tre punte.