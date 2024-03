VIGILIA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETà. In vendita le uova di Pasqua Amaranto allo store di via Madonna del Prato In vendita stasera le uova di "Pasqua Amaranto" allo store di via Madonna del Prato, con ricavato a sostegno della Fibrosi Cistica. Occasione per tifosi di fare beneficenza e godere di musica e aperitivo.