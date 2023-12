Vigor, preso Barzanti. Il portiere torna a casa

di Nicolò Scocchera

Il Natale riporta Alberto Barzanti nella spiaggia di velluto. Dopo la partenza di Sarti, approdato in Eccellenza al Castelfidardo, la Vigor si è affidata ad un altro talento di Senigallia per allungare le rotazioni in porta. Si tratta del portiere classe 2004 Barzanti, cresciuto nelle giovanili rossoblu prima di approdare al Gubbio (under 15) non ancora quindicenne. Nelle stagioni successive è approdato alla Vis Pesaro, con l’under 16 e successivamente con l’under 17, sino alla Primavera del Frosinone. Nella passata stagione è tornato nelle Marche per mettersi alla prova nel difficile campionato di Eccellenza. Nel Marina è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, ma non è stata una stagione fortunata per i rivieraschi. Nonostante la retrocessione dei biancazzurri però, Barzanti è riuscito ad approdare in serie D, l’estate scorsa infatti ha firmato con il San Nicolò Notaresco. In Abruzzo ha disputato solo 3 partite, tra queste va ricordato il rocambolesco 4-4 proprio contro la Vigor Senigallia. Nel 2024 ecco il grande ritorno per giocarsi il posto con Edoardo Roberto. "Sono molto felice di aver ricevuto la chiamata della Vigor, è una società importante e ben organizzata nella quale sono cresciuto, nella quale ho dato i primi calci ad un pallone – dice il nuovo portiere della Vigor Barzanti –. Ho delle sensazioni estremamente positive, il gruppo è molto unito, inoltre al Bianchelli c’è un gran bel tifo. Sono tutti ingredienti molto importanti per valorizzare una stagione che sta procedendo in maniera decisamente positiva". Per Alberto è un ritorno a casa, un’opportunità per mettersi in luce nella sua città. Barzanti appare carico e vuole conquistare la fiducia del suo nuovo tecnico Aldo Clementi. "È sempre bello tornare a casa, sono felice di far parte di un gruppo così coeso, capace di lottare con convinzione sino all’ultimo secondo in un campionato per nulla facile – continua il portiere di Senigallia –. Darò tutto me stesso, fin da subito, voglio integrarmi al meglio e portare il mio contributo a questa grande squadra. Faccio gli auguri ai nostri nuovi tifosi, ci rivediamo in campo".