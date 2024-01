Vigor, rimpianto Romizi. Traversa a tempo scaduto

VIGOR SENIGALLIA

0

NOTARESCO

0

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 7, Mancini 7,Tomba 6,5, Magi Galluzzi 6,5, Scheffer 6, Romizi 6,5, Gambini 6,5, Beu 6,5 (37’ st Boria 6), Zammarchi 6 (23’ st Marini 6), Broso 6 (33’ st A. Pesaresi 6), Vrioni 6,5 (14’ st Balleello 6). All. Clementi 6,5.

NOTARESCO (3-4-2-1): Curtosi 6, Casella 6,5, Pietrantonio 6, Tringali 6,5, Formiconi 6,5, Pulsoni 6,5 (13’ st Campestre 6) Forcini 6,5, Francofonte 6 (10’ st D’Aloia 6), Marrancone 6 (13’ st Bonfiglio 6), Saccomanni 6, Belloni 6 (29’ st Carnevali 6). All. Bruno 7.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Note: ammoniti Formiconi, Zammarchi, Tomba.

SENIGALLIA (Ancona)

Un pareggio giusto ed alla fine alla Vigor, così concreta e orgogliosa, va bene così.

Finisce a reti inviolate tra senigalliesi e Notaresco, il più classico dei risultati tra le due rivali essendo il quarto scontro consecutivo senza vincitori né vinti.

La Vigor è falcidiata dalle assenze e Clementi deve fare i conti con la squalifica di Sabah Kerjota, non la situazione migliore per battere la resistenza di una squadra giovane, pimpante e combattiva come il sorprendente Notaresco.

Senza buona parte dell’attacco e i polmoni di Baldini in mezzo al campo, Clementi manda in campo una formazione solida, ma con meno fantasia. Alla fine è stata una gara intensa, forse non bellissima, ma divertente.

La cronaca: Notaresco subito pericoloso con Saccomanni che da posizione centrale fa partire una conclusione insidiosa, Roberto para in due tempi. Tra i più pimpanti della Vigor invece c’è Vrioni: prima centra una traversa, seppur in posizione di fuorigioco, poi si fa notare con uno spunto sul versante di sinistra, ma il tiro è mal calibrato.

Buon avvio degli ospiti, ottima reazione della Vigor, poi una lunga fase di stallo. Una quiete spezzata dalla pregevolissima rovesciata di Belloni che esce di un soffio.

Nella ripresa il Notaresco scende in campo con piglio, tant’è che a ridosso del quarto d’ora la formazione ospite trova il gol. La Vigor deve ringraziare il guardalinee che ravvisa una posizione di fuorigioco di Formiconi sul precedente tiro di Casella.

La Vigor reagisce immediatamente con un colpo di testa di Magi Galluzzi che finisce sopra il montante.

Clementi prova a mischiare le carte mandando in campo anche il 2005 Boria, ma nel finale la Vigor è sulle gambe, il Notaresco prova ad approfittarne mettendo in affanno la retroguardia vigorina, ma con ordine ed esperienza, Marini e compagni si salvano.

A tempo scaduto la Vigor potrebbe addirittura pescare un jolly insperato con la punizione di Romizi che si stampa sulla traversa. Sarebbe stato un esordio da incorniciare per l’ex Bari, una vittoria rocambolesca, e un risultato troppo severo per il Notaresco.

Nicolò Scocchera