Vincolo sportivo, affari a rilento. Baggiani viaggia verso Signa. Il Dicomano presenta Valoriani

Nei dilettanti dopo la normativa del vincolo sportivo annunciata nei giorni scorsi dal Ministro dello Sport Abodi, diverse trattative fra società sono ancora in standby, come quella per Tempestini, classe 2002, del Signa 1914, squadra di Eccellenza, che era in procinto di approdare alla Zenith Prato. Al momento di ufficiale c’è che il Signa del presidente Ballerini starebbe per concludere l’acquisto del centrocampista centrale Baggiani classe 2004, ex Empoli, quest’anno al Perignano.

In casa Lanciotto danno per sicura la conclusione della trattativa con il Firenze Ovest per il difensore Lorenzo Rossi (’02). In casa Fortis Juventus il direttore sportivo Giovanni Tortelli è al lavoro per confermare molti giocatori della vecchia guardia. Nelle ultime ore anche il difensore Leonardo Zoppi (’02) ha firmato, prossimamente lo farà anche Giulio Calzolai (’00). In casa Grassina dopo la presentazione del nuovo centrocampista Andrea Conversano (’05) proveniente dal Lebowski e l’ufficialità che i difensori Dario Salvini (‘04) e Diego Rossi Lottini (’03) resteranno in rossoverde, il diesse Marco Leo conferma che la posizione fra la società e il giocatore Alessio Metafonti (’02), centrocampista è in standby.

Per la Promozione, il Dicomano ha presentato i nuovi centrocampisti Tommaso Valoriani (’03) ex Affrico e Leonardo Pierattini (’94). La neopromossa Cubino ha ufficializzato gli acquisti di Alberto Gabbrielli (’02) ex Pontassieve, Ivan Paggetti (’02) e di Corigliano ex Sestese; Fabbrini ex Belmonte, Lutzu ex Atl. Castello e lo Juniores Bartolacci ex Affrico. Infine, il mitico Tony Vasseur torna alla Sansovino.

Giovanni Puleri