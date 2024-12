Viola sconfitti a Cortona dalla Lastrigiana: mercoledì i quarti di Coppa con il Certaldo. Un tiro, un gol: Fani si ferma dopo tre vittorie. La Castiglionese cade sul più bello ma resta prima

Castiglionese

0

Lastrigiana

1

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (60’ Bezziccheri), Cavallini, Gori M., Cecci, Menci R., Berneschi, Monteiro Ribeiro, Doka (70’ Falomi), Priorelli, Evangelisti (75’ Scichilone).

All. Roberto Fani.

LASTRIGIANA: Marziano, Piccione (80’ Bibaj), Lazzeri, Innocenti (75’ Crini), Canali, Nencini G., Martini, Del Colle, Palaj, Romei (70’ El Youssefi), Mostifalconi (75’ Tomeo).

All. Alessandro Gambadori.

ARBITRO: Giosue Fantoni di Valdarno.

RETI: 25’ Palaj.

CORTONA - Non riesce a calare il poker la Castiglionese di Fani che si ferma dopo tre successi contro la Lastrigiana che con questa vittoria prende le distanze dalla zona rossa. I viola restano comunque al primo posto con due punti di margine sulla Colligiana. A pesare sicuramente le assenze di Menchetti (infortunato) e Minocci (squalificato). Fani manda in campo dall’inizio il nuovo acquisto Evangelisti. La prima occasione è per i padroni di casa con Doka che tutto solo davanti al portiere non trova la porta. Ci prova anche Berneschi ma Marziano manda in angolo. Quando meno te lo aspetti passa la Lastrigiana con Palaj che sfrutta come meglio non potrebbe un cross dalla destra. Prima dell’intervallo altra occasione per i viola con un batti e ribatti in area ospite, ma la Lastrigiana si salva. Nella ripresa la Castiglionese parte spingendo sull’acceleratore ma la Lastrigiana tiene botta. Fani decide di mandare dentro sia Falomi che Bezziccheri aumentando il peso offensivo e la qualità in attacco ma il risultato non cambia. Marziano blinda la porta, i viola si vedono respingere gli assalti che vanno avanti con costanza fino al recupero. La Castiglionese sbatte sulla Lastrigiana e interrompe la serie utile. I biancorossi con un solo tiro in porta si portano a casa tre punti pesantissimi per rianimare la propria corsa salvezza, riuscendo in 90’ a prendere le distanza dalla zona rossa proprio al cospetto della capolista. Per la Castiglionese intanto mercoledì prossimo si tornerà in campo. Appuntamento contro il Certaldo alle 15 sempre a Cortona in gara unica.