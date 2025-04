Virtus Romagna trionfa 5-3 sull'Irpinia nel primo turno playoff di serie B

Rivincita per la Virtus Romagna, che dopo aver perso il primo turno della final eight di Coppa, si rifà sull’Irpinia imponendosi per 5-3 nell’andata del primo turno di playoff del campionato di serie B. Una grandissima prestazione quella messa in scena dalle romagnole (dopo aver chiuso il campionato al primo posto nel girone B), che affrontano a viso aperto un’avversaria di grande livello giocando il proprio futsal con coraggio e determinazione. La seconda sfida, andata in onda nel giro di poco più di una settimana una dall’altra, è stata particolarmente avvincente e combattuta. La posta in palio, a questo punto della stagione, è comprensibilmente altissima e nessuna delle due squadre vuole restare senza nulla in tasca. Alla Virtus dunque il primo atto con le reti realizzate da Falcioni, Carta (doppietta per lei), Venturini e Donati. Alessia Venturini, protagonista nel match con un gol si gode la vittoria del primo round. "È stata una partita ad altissima intensità – racconta – nella quale abbiamo speso tanto sia a livello fisico che mentale. Se dovessi dare un voto alla prestazione di squadra da 1 a 10, ci darei un bell’otto".

La virtussina aggiunge: "Questa volta, a differenza della partita di Coppa, siamo state all’altezza delle avversarie, disinnescando quasi del tutto il loro gioco e imponendoci. È stato proprio questo che ci ha portato a fare risultato". Venturini parla poi di quello che potenzialmente sarà la gara di ritorno: "La prossima sfida sarà probabilmente di un altro tipo – ne è certa la giocatrice della Virtus Romagna – loro cercheranno di modificare qualcosa tatticamente e partiranno sin da subito molto forte. Cercheranno di mettere in pari il risultato, mentre noi abbiamo due settimane per allenarci e preparare al meglio questa partita". Infine, la giocatrice virtussina conclude: "Ora c’è molta euforia all’interno del gruppo squadra. Ma siamo consapevoli del fatto che non possiamo permetterci di fare errori se vogliamo raggiungere l’obiettivo". Il secondo round, quello decisivo, si giocherà domenica 27 aprile in casa dell’Irpinia.

I risultati degli spareggi promozione: Athena Sassari-Roma 3-8, Virtus Romagna-Psb Irpinia 5-3.