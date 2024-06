Vis Nova scommette sul settore giovanile

Luca Rigoni e Luca Scandolara (nella foto) sono due dei volti nuovi della Vis Nova 2024/25. La retrocessione in Promozione ha obbligato il responsabile tecnico Marco Barollo a un repulisti che sta dando ora i suoi frutti. Il primo se l’è portato direttamente da Concorezzo mister Raspelli nella sua nuova avventura brianzola. Esterno classe 1997 partito dal Lecco in serie D, ha poi giocato nell’Ac Desio in Promozione e poi tre anni in Eccellenza tra Brugherio e Union Villa Cassano, di seguito Solbiatese e Atletico CVS prima di approdare nel 2022 alla Concorezzese. Luca Scandolara, stesso ruolo di Rigoni, ma di quattro anni più giovane, passa per il settore giovanile della Folgore Caratese e poi gira un po’ tra Dipo Vimercatese, Lesmo, Casati Arcore e Ac Lissone dal 2019 al 2022 prima di passare al Biassono. Sarà come sempre una Vis Nova molto giovane il cui organico verrà implementato dai ragazzi cresciuti nel settore giovanile. Leonardo Piacenti, mezzala classe 2005, è il capitano della Juniores Regionale A, l’attaccante Alberto Zatti ha fatto tutto il vivaio a Giussano, lo stesso dicasi per il difensore classe 2006 Simone Bernocchi. Indosserà per il secondo anno la casacca neroverde Alessandro Boccardo, regista del 2005, che dodici mesi fa fu pescato dal settore giovanile del Como. Stesse radici del difensore Tommaso Barbaro, anche lui in odor di conferma.

Ro.San.