Vis Pesaro, Roberto Stellone è il nuovo allenatore

Pesaro, 31 marzo 2024 – Roberto Stellone è il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Il nuovo responsabile tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026. Stellone approda alla Vis Pesaro con un curriculum di 245 panchine ottenute tra serie A, B e C. Al seguito, arrivano anche i componenti del suo staff: Andrea Gennari, allenatore in seconda, e Carmelo Merenda, Match analyst.

La carriera

Dopo una carriera calcistica ad alti livelli tra Napoli – dove ha indossato anche la fascia di capitano –, Genoa, Torino e Frosinone, Stellone inizia quella da allenatore sedendosi proprio sulla panchina dei giallo-azzurri, formazione Beretti. Alla stagione d’esordio vince subito lo scudetto, conquistandosi l’anno seguente il passaggio in prima squadra, con la quale centrerà in soli 4 anni il doppio salto di categoria fino alla storica promozione in serie A.

Con il Frosinone riceve anche i premi di Panchina d’oro (Prima Divisione) e Panchina d’argento (serie B). Dopo l’esperienza a Bari diventa il nuovo tecnico del Palermo, passando poi per Ascoli, Arezzo e Reggina prima di giungere a Benevento nel 2023.