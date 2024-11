Visciano, il capitano suona la carica: "Civitanovese, serve il carattere"

"È il momento più delicato da quando sono alla Civitanovese, ma il gruppo c’è. Se tiriamo fuori il carattere possiamo uscire da questo momento no". Ivan Visciano, capitano della Civitanovese, parla dall’attuale situazione dei rossoblù, ultimi in classifica a quota 11 punti con la vittoria che manca dal 19 ottobre. Visciano, nel club rivierasco dalla stagione 2020-21, chiarisce: "è sempre filato tutto liscio da quando mi trovo a Civitanova perché abbiamo sempre vinto. Adesso, invece, stanno arrivando le sconfitte perché ci troviamo in un campionato molto più duro e allo stesso tempo assai equilibrato, tuttavia non vedo squadre molto più forti di noi. In carriera mi è capito poche volte di dover lottare per non retrocedere: posso dire che in questi casi serve il gruppo e noi lo siamo. Dobbiamo giusto migliorare nella gestione della partita".

È qui che Visciano ripensa al turno passato, quando la Civitanovese ha pareggiato in casa del Termoli facendosi rimontare il vantaggio scaturito dal gol di Padovani. "I giallorossi – dice il capitano rossoblù - hanno trovato il gol della domenica, sennò avevamo realizzato una bella prestazione. È arrivato il momento in cui anche noi più esperti ci facciamo un po’ più furbi nel prendere un fallo, magari nel perdere tempo. Sono cose che si fanno". Infatti in Molise la formazione di Sante Alfonsi ha incassato la quarta rimonta consecutiva in quattro gare. "Di questo – aggiunge - abbiamo parlato sia con l’allenatore che con il presidente. Purtroppo non è facile. Quando non vengono i risultati, perdi un po’ di serenità. Forse è proprio questo fattore mentale che incide".

Domenica i rivieraschi ospiteranno alle 15 il Sora. I laziali si trovano a 15 punti in classifica, ma non vincono dal 20 ottobre, quando firmarono il blitz in casa della Vigor Senigallia. Allora, erano allenati dal tecnico Stefano Campolo, che successivamente è stato esonerato per far posto all’attuale Massimiliano Schettino. I bianconeri hanno incassato lo stesso numero di gol della Civitanovese (20), ma ne hanno realizzati 3 in più (14). "È inutile nasconderci. Per noi – prosegue Visciano – domenica è uno step fondamentale. So che gli avversari sono un gruppo organizzato, d’altronde se stanno meglio di noi significa che qualcosa di importante lo hanno fatto". In casa rossoblù, oltre a Spagna e Pierfederici, è in partenza anche il 2003 Duccio Toccafondi.

Francesco Rossetti