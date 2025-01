Vismara ritrova il sorriso: "Ha vinto la nostra voglia"

Tutte vittoriose le prime quattro e quindi niente di nuovo nell’alta classifica. A guidare la graduatoria del girone A di Promozione la Fermignanese, con 6 punti di vantaggio sul Vismara e la Jesina e 10 sul Marina. Al quarto posto (a meno 11 dalla capolista) il duo Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara. Non molto lontano dalla zona playoff, il Tavullia Valfoglia e a seguire il Villa San Martino e la Pergolese. In fondo alla graduatoria è in sofferenza l’Appignanese, fanalino di coda con 8 punti. In zona playout: il Barbara (15 punti), Il Sassoferrato G, il S.Orso (16) e il Lunano (20) che però ultimamente sta conseguendo dei risultati importanti. Hanno smosso la classifica incamerando un punto la Pergolese, il Villa S.Martino e il Tavullia Valfoglia.

Testacoda. Vince la Fermignanese sull’ Appignanese. "Abbiamo affrontato una squadra viva e che si è difensa molto bene – dice mister Righi – noi abbiamo avuto pazienza e siamo andati in gol con azioni insistite, comunque abbiamo trovato un avversario mai rassegnato, che ha attaccato con coraggio e con buone trame. È stato importate vincere perché dietro sia la Jesina e il Vismara vanno molto bene, in settimana rientrerà per dirigere gli allenamenti anche mister Pazzaglia".

Vince dopo due sconfitte consecutive il Vismara di mister Fulgini nello scontro diretto. "Gara che temevamo – dice il ds Carletti – contro una squadra ambiziosa e che si era rafforzata. Abbiamo fatto una prestazione importante, di squadra e con grande voglia di trovare i tre punti". Prima sconfitta casalinga per il Gabicce Gradara: "Nel primo tempo – dice il ds Magi – abbiamo sbagliato tre palle gol mentre il Vismara sull’unico tiro in porta è andato a bersaglio dimostrandosi concreta. Il nostro forcing non ha prodotto frutti. Non ci dobbiamo abbattere". Capitan Tombari ha aggiunto: "La prestazione c’è stata, anche l’approccio al match è stato giusto, abbiamo creato occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Complimenti al Vismara". Successo importante in chiave salvezza del Lunano con il Barbara Monserra: "Nello scontro diretto per la salvezza i ragazzi hanno disputato una grande partita – dice il ds Matteo Dominici – concedendo poco e niente agli avversari e portando a casa tre punti fondamentali. Il mister ha fatto un gran lavoro in settimana preparando al meglio la partita e trasmettendo ai ragazzi lo spirito giusto".

Eccellenza. L’Urbania ha rescisso il contratto con l’attaccante Emanuel Farias classe 1995 ingaggiato in estate ed ex Renato Curi e in precedenza della Torrese (21 gol in due anni). Farias era stato ad Urbania da gennaio a giugno 2022. Ha richieste in Eccellenza in Abruzzo. L’Urbania tornerà sul mercato.

Amedeo Pisciolini