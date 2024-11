Vitiello e Bellini decisivi nel primo tempo. Il Poggibonsi scappa e resiste al ritorno del Flaminia: prezioso successo in trasferta

FLAMINIA

1

POGGIBONSI

2

FLAMINIA: De Fazio; Lo Zito, Mariani, Zanchi (42’ st Massaccesi), Benedetti (47’ st Penchini); Paramatti (34’ st Igini), Mattei (36’ st Paun), Malaccari (18’ st Celentano); Ciganda, Casoli, Sirbu. All.: Abate.

POGGIBONSI: Pacini; Cecconi, Marcucci, Belli (35’ st Salvadori), Bellini; Mignani, Fracassini (25’ st Massai), Fremura; Vitiello (40’ st Martucci), El Dib (22’ st Pisco), Borri. All.: Balestri.

Arbitro: Tiemo di Sala Consilina.

Reti: Vitiello 5’ pt, Bellini 29’ pt, Fremura (aut.) 36’ st.

Note: ammoniti Fracassini, Belli, Benedetti, Paramatti. Angoli 6-2. Recupero 1’pt, 5’st.

CIVITA CASTELLANA – Grande colpo del Poggibonsi in casa del Flaminia, che presentava in panchina il nuovo tecnico Giovanni Abate al posto dell’esonerato Federico Nofri Onofri. I toscani sono passati in vantaggio al primo affondo con Vitiello (nella foto) a segno con un perfetto colpo di testa. All’8’ Casoli ci prova con una conclusione piuttosto insidiosa, ma respinge il portiere Pacini. Al 19’ Sirbu serve Ciganda, che manda fuori di pochissimo. Appena due minuti dopo tiro alto dello stesso giocatore da fuori area. Dopo poco ci prova anche Borri, ma senza l’esito sperato. Al 26’ il tiro di Mattei da fuori area impegna il portiere avversario che respinge e Casoli riesce ad insaccare, ma l’arbitro aveva già segnalato il fuorigioco dello stesso giocatore. Al 29’ raddoppio del Poggibonsi: Vitiello se ne va in velocità e dalla destra salta un avversario per poi mettere in mezzo per Bellini, che insacca davanti a De Fazio. Al 42’ Casoli serve Ciganda in area, ma spara alto. Al 48’ Vitiello con un rasoterra indirizzato al secondo palo fa venire i brividi, ma respinge De Fazio.

Inizia la ripresa con lo stesso copione, con il Poggibonsi attento e il Flaminia intento ad attaccare. Al 5’ ghiotta occasione della formazione laziale con Ciganda, che serve Malaccari, il quale liscia clamorosamente davanti al portiere. Al 12’ Fracassini incrocia dal limite ma respinge De Fazio, bravo e attento nell’occasione. Al 33’ Casoli ci prova direttamente dall’angolo e sulla respinta del portiere Mariani colpisce malissimo. Al 36’ la partita si riapre con l’autorete di Fremura a seguito di un rimpallo su cross di Sirbu. Al 43’ Ciganda protagonista di una grande conclusione al volo da fuori area che centra in pieno il palo. Un minuto dopo ci prova Casoli dopo una grande azione di Sirbu. In pieno recupero colpo di testa di Massaccesi, ma blocca Pacini, per il grande successo dei toscani.