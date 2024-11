Vitolini vince e convince: 4-0 netto. Perde il Massarella a Montespertoli

Avvio di stagione difficile per le due finaliste dello scorso campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa, appaiate all’ottavo posto del girone A di Serie A1 con 9 punti. Nell’ultimo turno infatti il Gavena, che ha anche già esonerato il tecnico Chiti, non è andato oltre il pari a reti bianche a Castelnuovo d’Elsa mentre i campioni in carica del Real Isola hanno perso pure a Montelupo contro la Limitese: decisivi i due gol, uno di bomber Larini ed una magistrale punizione di Fontani.

Nell’altro raggruppamento della massima categoria primo successo stagionale per il Casotti, con Lucarelli che castiga Le Cerbaie, mentre in vetta non conosce ostacoli la corsa della capolista Vitolini, passata tranquillamente per 4-0 sul campo de La Serra con le reti di Sabatini, Della Scala, Cavallini e Cerboni. Scendendo in A2 nel girone C la capolista Massarella cade a Montespertoli sotto i colpi di Paciscopi e Miliani, mentre nell’altro raggruppamento un rigore di Pucci e il centro di Telesca hanno permesso all’Unione Valdelsa di vincere lo scontro al vertice col Malmantile United e di allungare in vetta.

Di seguito ecco il quadro completo dopo la nona giornata stagionale.

Serie A1, girone A: Limitese-Real Isola 2-0; Castelnuovo-Gavena 0-0; 4 Mori-Stabbia 2-0; San Gimignano-Strettoio Pub 0-2; Casa Culturale-Fiano Certaldo 2-1; Ferruzza-Sovigliana 2-1. Riposava: Scalese. Classifica: Casa Culturale 27; Ferruzza 20; Limitese 17; 4 Mori 12; Castelnuovo 11; Sovigliana 10; Strettoio Pub, Real Isola e Gavena 9; Scalese 8; Stabbia 4; San Gimignano e Fiano Certaldo 3.

Girone B: Boccaccio-Rosselli 1-2; Casotti-Le Cerbaie 1-0; Fibbiana-Martignana 2-2; La Serra-Vitolini 0-4; Staggia-Computer Gross 0-0; Usap-Valdorme 1-0. Classifica: Vitolini 20; Rosselli 19; Computer Gross 17; Fibbiana 13; Usap 12; Martignana e Valdorme 11; La Serra 10; Le Cerbaie 7; Staggia 5; Casotti 4; Boccaccio 2.

Serie A2, girone C: Sciano-Mastromarco 3-2; Pitti Shoes-Molinese 3-3; Spicchiese-YBPD United 0-0; Brusciana-Monterappoli 3-3; Atletico Team-Vinci 3-2; Montespertoli-Massarella 2-1. Riposava: Ortimino. Classifica: Massarella 22; Sciano 17; Molinese 15; Montespertoli e Vinci 14; Pitti Shoes 13; Ortimino 12; Monterappoli 9; Mastromarco e Atletico Team 8; Spicchiese 5; YBPD United e Brusciana 4.

Girone D: Unione Valdelsa-Malmantile 2-0; Arci San Casciano-Borgano 1-2; San Quirico-San Pancrazio 7-0; Corniola-Piaggione Villanova 2-0; Virtus Tavarnelle-Arci Cerreto Guidi 0-1; Le Botteghe-Gs Vico 0-0. Riposava: Catenese. Classifica: Unione Valdelsa 22; Arci Cerreto Guidi e Malmantile United 16; San Quirico e Corniola 15; Le Botteghe 14; Gs Vico, Piaggione Villanova e Virtus Tavarnelle 12; San Pancrazio 8; Borgano 6; Catenese 2; Arci San Casciano 0.

Simone Cioni