Vittoria contro Castelfiorentino per il quinto posto. La Sba rialza la testa. Fioravanti sorride

La Sba vince nell’ultimo turno casalingo della prima fase contro Castelfiorentino conquistando due punti che, uniti alle sconfitte di Mens Sana Siena e Quarrata, permettono di salire al quinto posto in classifica. Primo quarto equilibrato con le due squadre che entrano subito in confidenza con il canestro, Arezzo segna 21 punti nei primi cinque minuti costringendo a rincorrere gli avversari che hanno un bel colpo di coda nel finale di quarto chiuso sul 26-23 per la Sba. Castelfiorentino prova a cavalcare la scia positiva riportandosi avanti sul 28-26 grazie ad un mini break di 5-0, questo però sarà l’ultimo vantaggio degli ospiti. La BC Servizi infatti cambia marcia inizia a spingere in velocità con un Buzzone particolarmente ispirato che porta per la prima volta sulla doppia cifra di vantaggio la SBA (43-33). I fiorentini tamponano il momento negativo con una tripla di Gutierrez a 4 secondi dall’intervallo che fissa il punteggio sul 45-36 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. Al rientro in campo il quintetto di Fioravanti scappa via definitivamente, in difesa glia amaranto sporcano le percentuali di Castelfiorentino al tiro da fuori e nell’altra metà campo la Sba affonda in contropiede arrivando anche a +22 (65-43), prima che un altro canestro sulla sirena, questa volta di Rosi, valesse il 65-45 della fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto la BC Servizi amministra il vantaggio con attenzione riuscendo a portare in porto una vittoria dal peso specifico enorme per la classifica dando nel finale spazio a tutti i suoi giocatori. Il punteggio di 82 a 60 viene salutato dagli applausi convinti del pubblico del Palasport Estra che saluta la squadra in questa ultima uscita casalinga della prima fase, domenica si giocheranno gli ultimi quaranta minuti che decideranno le posizioni che varranno l’accesso alla poule promozione, per la BC Servizi una trasferta durissima a Lucca contro la seconda della classe.