Vittoria e applausi dei tifosi. Grifone, va bene così

Importante era conquistare i tre punti ed il Grosseto ha centrato l’obiettivo. Allo stadio "Zecchini", nella decima giornata del girone di ritorno, in campo Grosseto e Trestina, squadre a specchio, con il tecnico Malotti che manda in campo un undici iniziale con qualche novità, mentre mister Ciampelli conferma lo schieramento classico. Avvio sostenuto degli ospiti che reclamano un calcio di rigore, ma sono i padroni di casa che reagiscono ed impongono il proprio gioco. Al 2’ Cretella, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda la sfera sul palo esterno della porta. Al primo affondo i biancorossi di mister Malotti passano in vantaggio. Dopo un continuo "batti e ribatti" in area bianconera – siamo all’ottavo minuto di gioco – il pallone giunge sui piedi di Sabelli che da sinistra di prima intenzione trova il corridoio giusto ed infila il portiere avversario. La gara però non decolla ed il gioco ristagna a centrocampo. Al 27’ gli ospiti pervengono al pareggio con una rapida ripartenza. Dalle retrovie il pallone giunge sui piedi di Tascini che tutto solo si infila tra le maglie biancorosse con i difensori che restano fermi e con l’attaccante che depone il pallone in rete. Immediata la reazione dei padroni di casa che al 36’ tornano nuovamente in vantaggio. Cross da destra di Cretella per la testa di Sabelli: il portiere respinge corto e male, il pallone resta lì ed è Marzierli il più rapido a replicare in rete.

In avvio di ripresa il Trestina appare più determinato alla ricerca del pareggio. Le squadre si allungano ed il gioco ne risente. Al 16’ Romairone da posizione defilata impegna a terra nella respinta il portiere umbro. L’attaccante biancorosso si ripete dopo un minuto con un diagonale bello nell’esecuzione, ma che esce di poco. Grosseto ancora in avanti, ma Rinaldini sbaglia la più facile delle occasioni al termine di una splendida azione corale dei maremmani. Nel finale di gara il Trestina guadagna più campo alla ricerca del pareggio ma i padroni di casa si rendono pericolosi con alcune ripartenze. Alla fine arriva il successo del Grifone contro un avversario che ha lottato fino alla fine. Dagli spalti dello "Zecchini" applausi per i biancorossi che continuano la corsa verso il primato.

Paolo Pighini