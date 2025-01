Vittoria fondamentale per gli azzurri nello scontro diretto. Sangio, una vittoria da sogno. Bocci segna in pieno recupero

Sangiovannese 1 Follonica Gavorrano 0

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Foresta 25’ st Romanelli), Nannini, Cenci, Gianassi; Nieri (19’ st Rotondo), Gaetani (33’ st Bocci). A disp: Gioli, Vietina, Pertici, Fumanti, Bargellini, Lombardi. All. Bonura

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Antonini; Scartoni, Brunetti, Morgantini (25’ st Masini), Souare, Lo Sicco, Pignat, Kondaj; Bramante, Tatti (33’ st Cret); Giustarini (4’ st Arrighini) A disp: Uccelletti, Pallini, Pimpinelli, Scartabelli, Rosini. All. Masi

Arbitro: Femia di Locri (Gallà-Laganà) Rete: 50’ st Bocci Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Scartoni, Cenci, Nieri, Della Spoletina

SAN GIOVANNI – Una rete di Bocci in pieno recupero fa esplodere di gioia il Fedini e consegna una vittoria che vale doppio per la Sangiovannese. Non è stata una partita assolutamente spettacolare, bravi i ragazzi di Bonura a crederci fino in fondo. Il tecnico azzurro opta per cambiare diversi interpreti rispetto alla trasferta di Foligno. In difesa torna Chelli, a centrocampo dentro Foresta e Gianassi e in avanti assieme a Nieri c’è l’ultimo arrivato Gaetani. Gli ospiti giungono al Fedini con qualche defezione dovuta alle squalifiche di Morelli e Pino oltre alla partenza dell’attaccante D’Este passato al Sant’Angelo Lodigiano.

Il primo tempo è di una bruttezza unica, le due squadre non affondano mai concretamente il colpo e solo nelle battute finali la Sangiovannese si fa viva in due occasioni prima con Nieri, il cui diagonale è parato senza problemi da Antonini, e successivamente con Gaetani che ben invitato da Santeramo con un lancio lungo calcia addosso al portiere.

Si conclude tra gli sbadigli la prima frazione di gioco. Nella ripresa, dopo pochi minuti, Gaetani ha l’opportunità di sbloccare la situazione ma non la sfrutta a dovere cosa che fa invece Bocci in pieno recupero, merito di una progressione di Pertica che mette il neo entrato nelle condizioni di presentarsi solo davanti al portiere e realizzare un gol di fondamentale importanza.

Massimo Bagiardi