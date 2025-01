Vittoria importante in casa del Trestina contro l’ex Calori per la truppa di Bonura. Sangio, tre punti d’oro firmati Gaetani e Bocci

TRESTINA

0

SANGIOVANNESE

2

TRESTINA (4-2-3-1): Fratti; Giuliani, Sensi (84’ Niang), De Meio, Bucci; Marcucci (48’ Lisi), Serra; Ferri Marini, De Souza, Nouri; Mencagli.

All. Calori

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Cenci (66’ Pardera), Nannini, Foresta (89’ Vietina), Gianassi (79’ Pertici), Nieri (57’ Bocci), Gaetani (71’ Rotondo).

All. Bonura.

ARBITRO - Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona.

Reti: 46’ Gaetani, 94’ Bocci.

NOTE - Spettatori 250 circa. Ammoniti: Ferri Marini, Lisi.

TRESTINA - La Sangiovannese ottiene tre punti di platino a Trestina, grazie a una prestazione maiuscola nella ripresa condita da alcune parate decisive di Barberini che, sull’1-0, è riuscito a salvare due volte il risultato con altrettanti miracolosi interventi su Mencagli. Gli azzurri staccano proprio i bianconeri in classifica e vedono adesso il futuro più roseo. Le due formazioni si affrontano al cospetto di una giornata soleggiata e di un clima che permette di potersi esprimere al massimo sul rettangolo verde. La Sangiovannese conferma l’11 di domenica scorsa che ha battuto il Follonica Gavorrano, qualche cambio nella formazione di Calori anch’essa reduce da una pesante affermazione nel turno precedente. Non è un primo tempo spettacolare quello che andrà in scena al Lorenzo Casini. Pochissime occasioni degne di nota, giusto un tiro cross di Ferri Marini che Barberini, prontamente, mette alto sopra la traversa e una conclusione, scoccata alla mezz’ora, da parte del centrocampista Cenci che non trova lo specchio della porta. Lo 0-0 con il quale si concluderà la prima frazione è specchio fedele di quello che ha regalato il rettangolo verde. Nella ripresa, dopo nemmeno un minuto, la Sangiovannese sblocca il risultato; Foresta dal limite dell’area fa uno scavetto per la testa di Cenci, che di testa rimette a sua volta nel mezzo per Gaetani che ha il tempo di stoppare e mettere alle spalle del portiere umbro. I padroni di casa non si arrendono, Barberini si rende protagonista di due strepitosi interventi su Mencagli e nonostante il costante possesso palla dei locali proprio nei sei minuti di recupero, al 49’, la squadra di Bonura chiude i conti con Bocci. Rotondo recupera un gran pallone sulla tre quarti, entra in area e mette un assist per il numero 20 che di piatto destro appoggia comodo in rete. Un minuto dopo l’arbitro fischia la conclusione della partita tra la gioia di giocatori e sostenitori del Marzocco, atteso ora dalla grande sfida di domenica prossima in casa contro il Grosseto.

Massimo Bagiardi