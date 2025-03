Vittoria in rimonta dopo il vantaggio degli ospiti. Montefano ko. L’Atletico Mariner mette la freccia

ATLETICO MARINER 3 MONTEFANO 1

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci (49’ st Eulisi), Luciani, Panza (37’ st Sharif), Bontempi, Kiwobo, Lorenzoni, Picciola (30’ st Oddi), Tassi (25’ st Rodriguez), Napolano, Cialini. All. Puddu.

MONTEFANO: Strappini, Galeotti, Calamita (1’ st Gabrielli), Alla, Martedi, Orlietti, Ferretti, Candidi (34’ st Castignani), Rombini (46’ st Papa), Palmucci, Bonacci (23’ st Nardacchione). All. Amaolo.

Arbitro: Malascorta di Jesi, assistenti Busilacchi e Gorreja di Ancona.

Reti: 10’ Bonacci, 33’ Napolano, 38’ Cialini, 45’ Tassi.

Vittoria di fondamentale importanza per l’Atletico Mariner che, battendo il Montefano, allontana la penultima piazza in classifica e vede ormai come più che probabile la disputa dei play-out per la salvezza. La gara si mette però subito in salita per i ragazzi di mister Puddu. Al primo, vero affondo il Montefano passa in vantaggio: lancio in profondità per Bonacci che giunto a tu per tu con Amato mette in rete. L’Atletico non si perde d’animo e dopo avere sfiorato la rete, prima con Napolano e poi con Tassi, riesce a pervenire al pareggio alla mezzora. Perla di capitan Napolano da calcio di punizione, che fredda Strappini. Passano solo 5’ e arriva il sorpasso: Panza ruba palla e serve Cialini in area, controllo e tiro per il 2-1. Allo scadere la terza rete: Picciola va via sulla fascia sinistra e mette in mezzo per Tassi, che di testa anticipa tutti e sigla il 3-1. La ripresa vede l’Atletico in controllo: pericoloso Napolano su punizione e il portiere Strappini chiamato a un paio di buoni interventi. Il Montefano si fa notare per un tiro-cross di Candidi, che batte sulla parte superiore della traversa e finisce fuori.