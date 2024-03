Voglia di riscatto. Lume, ecco la Virtus: "Una prova difficile»

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane, che alle 14 ospiterà la Virtus Verona, deve cercare di tornare alla vittoria per consolidare il suo posto in zona playoff: "A Legnago – è la presentazione del tecnico Arnaldo Franzini – siamo tornati a vedere lo spirito della nostra squadra. La gara, alla fine, ha avuto un esito negativo, ma non solo per colpe nostre ed è da lì che si deve ripartire. Dobbiamo trovare dentro di noi la forza perché le qualità ci sono. Loro sono una compagine abituata alla categoria e si sono ripresi dopo un periodo negativo e questo dovrà darci ancora più stimoli".

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Parodi (Regazzetti), Pisano, Dalmazzi, Righetti; Ilari (Calì), Pesce, Moscati; Capelli (Galabinov), Spini, Iori. All: Franzini.

L.M.