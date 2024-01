Volano Forte e Massarosa. Gli Squali tornano a ridere

Continua a gonfie vele il cammino di Forte e Massarosa, le due squadre più in alto in graduatoria rispettivamente nel campionato di Prima categoria e in quello di Seconda. Anche domenica hanno ottenuto due successi importanti per migliorare la propria classifica, gli squali con la sofferta vittoria di misura sul Capannori tornano al secondo posto e mantengono un margine di +4 sul sesto posto, ancora in gol Alessio Maggi che si avvicina così alla doppia cifra, soddisfatto il tecnico Luca Cagnoni che commenta così: "Eravamo consapevoli delle difficoltà e la partita si è rivelata tale in effetti ma siamo stati bravi, un gran primo tempo giocato a super velocità ci ha spianato la strada ma anche la gestione della ripresa è stata buona. Il risultato poteva essere sicuramente più ampio".

Anche il Massarosa continua a confermarsi una delle squadre più in forma, con il San Prospero arriva un altra affermazione con tante reti, ancora quattro gol all’attivo per i biancorossi che si confermano uno dei migliori attacchi del torneo, soddisfazione ma anche piedi per terra per Misuri: "Cresciamo di gara in gara ma nessun entusiasmo fuori luogo, il primo obiettivo rimane salvarsi poi si vedrà".

Raggiante anche il volto dello Sporting Camaiore che piega la resistenza del Ricortola dopo un’entusiasmante rimonta da un doppio svantaggio, soddisfatto Alessandro Palmerini: "Risultato meritato, successo che ci siamo andati a cercare con forza credendoci fino alla fine, reazione da squadra vera".

Giornata da dimenticare invece per le altre, a cominciare dal Capezzano che esce con le ossa rotta anche da Romagnano e la zona playoff adesso si allontana pericolosamente. "La prestazione stavolta c è stata ma siamo frenati ancora da troppe ingenuità, poi questo è un avversario sempre ostico ma dobbiamo migliorare in fretta per tornare in corsa per il quinto posto", così il tecnico Riccardo Coli. Cadono ancora le pericolanti Corsanico, Torrelaghese e Lido di Camaiore che sono domenica dopo domenica sempre più invischiate nella lotta per non retrocedere e devono invertire velocemente la rotta.

Carlo Andrea Brunini