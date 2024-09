Volley. Memorial Nassi. Appuntamento al PalaMatteoli

Terza edizione del Memorial Fabrizio Nassi oggi (ore 17.15) al PalaMatteoli di Pontedera. I pontederesi del Gruppo Lupi (nella foto il tecnico Marco Lupi) sfidano i santacrocesi della Codyeco Lupi. Le due squadre parteciperanno al campionato di serie B che inizierà sabato 12 ottobre. A partire dalle ore 16 il PalaMatteoli ospiterà la presentazione delle squadre del settore giovanile della Era Volleyball Project Junior. Il campionato di B prenderà il via tra 15 giorni, per cui si infittiscono gli allenamenti congiunti ed i tornei. Oggi si gioca al PalaMatteoli, sede delle gare interne della squadra presieduta da Giorgio Nazzi. Fra una settimana, in occasione del Memorial Giancarlo Parenti, ci sarà la rivincita. Finora le due squadre hanno saggiato le loro forze vedendosela col Camaiore, squadra allenata dall’ex “lupo” Andrea Francesconi, decisa a farsi valere nella quarta serie nazionale. Oggi nel Memorial Nassi il Gruppo Lupi dovrebbe presentarsi con Nuti-Frosini, Menichetti-Lusori, Nicotra-Lumini e Maggiorelli libero. La Codyeco Lupi potrebbe rispondere con Mignano-Del Campo, Simoni-Caproni, Colli-Pahor e Civinini libero. Ci sarà da onorare il ricordo di un campione del calibro di Fabrizio Nassi, indimenticabile atleta cresciuto nelle file della Zoli Pontedera e che a Santa Croce trascorse tre stagioni indimenticabili con tanto di promozione in A1.

Marco Lepri