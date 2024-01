Volley, serie A2: bella soddisfazione per i Lupi. Pardo, Loreti e Russo in Nazionale Juniores

Mantenere l’ottavo posto in classifica pur non giocando. E’ andato così, domenica scorsa, per i Lupi, il secondo turno di ritorno nel campionato di A2. I biancorossi avrebbero ospitato Aversa, ma la gara verrà recuperata il 31 gennaio, per la partecipazione di tre atleti della Kemas Lamipel al Torneo di Francoforte con la Nazionale Juniores. Come noto, i tre prescelti sono: il centrale Pardo, il libero Loreti ed il centrale Russo. Gli azzurrini di coach Zanini hanno affrontato il Portogallo, battuto per 3-1, il Belgio, sconfitto per 3-0 e la Germania nella tarda serata di ieri. Sia Pardo che Loreti sono stati titolari inamovibili nello schieramento degli azzurrini. I due pallavolisti hanno ben impressionato; Pardo ha chiuso l’incontro con una perentoria veloce.

Meno utilizzato invece Russo, uno dei punti fermi della seconda squadra dei Lupi, militante in B. Per tale motivo, la partita valida per la quarta serie nazionale, appunto la B, contro il Tomei Livorno – in programma per domani al PalaParenti - è stata posticipata a martedì 16 alle ore 21. Tuttavia, a turbare i sogni della giovane compagine allenata da Pagliai, c’è la formula del torneo, che prevede ben cinque retrocessioni in C. Al momento i Lupi sono quart’ultimi, con un ruolino di marcia poco confortante.

Nel girone di ritorno sono attesi ben altri risultati, rispetto all’andata, da parte di atleti che compongono la rosa della prima squadra. Questa tornerà in campo mercoledì 17, ospitando i friulani del Prata di Pordenone alle 19. La gara sarà valida come posticipo della terza di ritorno. All’andata la Kemas Lamipel venne sconfitta per 3-0 ma, per il ritorno, i conciari confidano di restituire la pariglia.

Marco Lepri