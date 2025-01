Volto nuovo. Dall’Empoli ecco il 2006 Elvaris Suplja. E’ un centrocampista con buone qualità

A poche ore dal fischio di inizio di Siena-San Donato Tavarnelle, la Robur ha ufficializzato l’arrivo, a titolo temporaneo dall’Empoli, di Elvaris Suplja (nella foto): classe 2006, il ragazzo è giunto alla corte di mister Magrini per ampliare il parco under. Come ha spiegato il club bianconero, "con passaporto italo-kosovaro, Suplja è un centrocampista dotato di una buona struttura fisica e capace di ricoprire diversi ruoli del centrocampo, qualità che gli sono valse la convocazione con la nazionale Under 17, Under 18 e Under 19 kosovara. Suplja è arrivato dopo un percorso di crescita nei settori giovanili del Sassuolo e dell’Empoli, società che detiene il suo cartellino. Forza, grinta e determinazione sono ora a disposizione del Siena. Benvenuto Elvaris!".

Il centrocampista ha mosso i primi passi nella scuola calcio del Monteroni, è poi passato al Mazzola e poi ancora al San Miniato, alla Fiorentina, alla Robur e all’Entella. Nella prima parte di stagione ha militato tra le fila del Terranuova Traiana. Indosserà la maglia numero 25. "E’ un centrocampista impostato bene – lo ha descritto mister Magrini –, un bel giocatore che sa interpretare il ruolo. Al Terranuova ha collezionato poche presenze e soprattutto all’inizio, ma ha giocato con la nazionale: è pronto e oggi sarà titolare. Non ha 90 minuti nelle gambe, quando sarà il momento lo sostituirò con Carbé o Calamai".