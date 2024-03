’’Women4 Football’’. Il pallone raccontato al femminile: "Passi da gigante col professionismo»

Nel giorno in cui il fondo statunitense Mercury/13 ha annunciato l’acquisizione della quota di controllo del Como Women, uno dei club lombardi impegnati nel campionato di Serie A, l’evento “Women4Football“, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e Aiac, ha celebrato al meglio il calcio femminile offrendo una fotografia luminosa del movimento in rosa in Italia. Il convegno medico scientifico e la successiva tavola rotonda durante la quale sono intervenuti il Presidente AIC Calcagno, il Vicepresidente AIAC Vossi, la numero uno della Divisione Serie A, Federica Cappelletti, e l’ex calciatrice Sara Gama, oggi vicepresidente AIC, sono stati l’occasione per approfondire i più importanti temi che contribuiscono a definire la specificità dell’attività sportiva praticata da una donna.

Ad impreziosire il pomeriggio ci hanno pensato i contributi internazionali di Laura Georges (Vicepresidente della Federazione francese) e della Sport Consultant Kelly Simmons ma è stato il capo della Figc Gabriele Gravina a fornire i dati più rilevanti: "La Federazione ha riconosciuto il professionismo alle calciatrici ma vogliamo valorizzare al meglio il movimento. Il calcio femminile ha una base di tifosi differenziata che noi dobbiamo intercettare per accrescerla: ad oggi il 70% di fan seguono questo movimento da meno di 5 anni, vuol dire che è cresciuto moltissimo l’interesse grazie a una maggiore visibilità e a migliori condizioni di accesso alla pratica: le 25mila tesserate del 2017 sono arrivate oggi a oltre 43mila a testimonianza di un trend in crescita e tra i dati confortanti ci sono quelli che riguardano la formazione di allenatrici, che oggi sono 525, quadruplicate rispetto alla stagione 2014-15. Vogliamo fare di più, abbiamo le potenzialità ma si deve agire come sistema".

Sulla stessa linea anche Sara Gama: "Siamo tra i 5 paesi al mondo che possono vantare un accordo collettivo, ora dobbiamo lavorare per diminuire il gap di tesserate rispetto ad altre nazioni come Germania o Olanda". La platea gremita di istruttori e giocatrici ha apprezzato: "E’ importante poter godere di questi momenti di confronto, l’intervento della Psicologa dello Sport Bounous è stato interessante perché ha sottolineato aspetti come l’importanza del gruppo e l’emotività delle atlete su cui lavoriamo ogni giorno", le parole del tecnico del Milan Davide Corti. "Mi sono rispecchiata nell’analisi fatta sull’importanza per noi giocatrici di sostenerci a vicenda consolidando i rapporti umani nel gruppo" l’eco dell’attaccante rossonera Gloria Marinelli. Evoluzione sociale e creatività, questa è la ricetta del portiere del Diavolo Laura Giuliani: "Quello che ci siamo conquistate va mantenuto e migliorato: servono competenza, passione e capacità critica per arrivare a numeri importanti". Il tecnico dell’Inter Rita Guarino ha chiosato: "La condivisione di conoscenze è importante come la centralità dell’atleta: serve attenzione al dettaglio e partecipazione emotiva".