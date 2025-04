X Martiri e Valsanterno: pareggio senza reti, playoff ancora in vista

x martiri

0

valsanterno

0

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Aguiari, Berveglieri, Meli, Pallara, Bigoni (67’ Bini), Panzetta (72’ Montanari), Manfredini (72’ Buoso), Gessoni (77’ Felice), Vaccari (67’ Ercolani).

A disp: Stracuzzi, Bini, Galeotti, De Pasquale, Montanari, Buoso, Ercolani, Felice, Curarati. All. Bolognesi.

VALSANTERNO: Tonini Andrea, Garavini, Valentini Luca (60’ Senese), Gallinucci, Rocchi, Tossi, Massoudi, Pirazzoli, Tonini Mattia, Abiba, Balli.

A disp: Mantellini, Valentini Cristian, Nati, Sini, Senese, Nappi Donato, Sciuto, Nappi Cosimo, Castagnini. All. Geraci.

Arbitro: Giovanni Petronilla di Parma.

Note: ammoniti Mattia Tonini e Garavini.

Primo tempo giocato con intensità ma senza vere occasioni da gol; anche i calci d’angolo finiscono in perfetta parità: quattro per parte. Nel secondo tempo si fa più intraprendente il Valsanterno, che aspira ai playoff. Dopo l’intervallo formazione imolese si fa più intraprendente, ma l’unica opportunità si manifesta al 90’, quando riesce a impegnare Aleotti, che sventa con una grande parata il tiro di Tonini, che si era presentato in beata solitudine.

E’ l’unica occasione della partita, condizionata dal vento forte. La formazione biancazzurra era già salva da un paio di giornate, per effetto di questo risultato la X Martiri si attesta a 41 punti, con un ampio margine sui playout, con ben 9 lunghezze sul Felsina, che è ultima invischiata nella lotteria salvezza post campionato regolare.

La Valsanterno può ancora sperare nei playoff, che sono lontano solo tre punti. Di qui alla fine la X Martiri può giocare con tranquillità e cercare di finire in bellezza.

f. v.