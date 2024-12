X Martiri in salita, Evali finisce ko. Mesola, trasferta sull’Appennino

Trasferta di montagna per la capolista Mesola, che salirà l’Appennino bolognese per fare visita al Monte San Pietro, che naviga nelle posizioni di retroguardia della classifica. I castellani hanno oltre il doppio dei punti della formazione avversaria, ma secondo il direttore sportivo Edoardo Biondi, "non sarà una passeggiata. Tanto per cominciare giochiamo su un campo in sintetico pessimo, che penalizza chi predilige il gioco in velocità palla a terra come noi. In più saremo senza un punto di forza come Neffati, assenza bilanciata dall’esordio del nuovo acquisto Mantovani". Scontro salvezza in piena regola ad Argenta: il Consandolo ospita il fanalino di coda Junior Corticella, un’occasione da sfruttare.

"E’ un avversario alla portata, ma contro di noi giocheranno i nuovi acquisti, tre giocatori arrivati dal Petroniano. Quindi nessuna sottovalutazione". Nel Consandolo torna a disposizione il leader del centrocampo, Liri. Il Casumaro sarà alle prese proprio con il Petroniano, con il debutto dei nuovi acquisti Correggiari e Slimani, entrambi ex Sant’Agostino.

"Il Petroniano ha cambiato molto sul mercato – rileva il direttore sportivo rossoblù Marco Marani – con novità anche in entrata, la più importante riguarda l’attaccante Crisci, che farà coppia con l’esperto Tonelli". Unico assente sarà Catozzo. Andrà sull’Appennino bolognese anche la X Martiri, sul sintetico di Vado con il Valsetta Lagaro orfana di Federico Evali: il centravanti biancazzurro ha finito in anticipo il campionato, una rottura al legamento crociato a Borgo Tossignano contro la Valsanterno.

"Auguriamo a Federico una pronta guarigione – dice rammaricato il direttore sportivo Riccardo Alberani –, è una perdita grave, ma abbiamo in rosa dei giovani che si stanno rivelando all’altezza della situazione, per questo abbiamo deciso di non andare sul mercato, a parte il ritorno di Fabio Bigoni dopo la parentesi per motivi di studio". Contro il Lagaro non ci sarà anche l’esperto difensore Pallara, fermato da una frattura scomposta al dito della mano. La Portuense sarà in campo stasera alle 18 sul sintetico di Granarolo contro il Bentivoglio, che si presenterà con la scalpo alla cintura della Centese. Tra i rossoneri tornano a disposizione Masiero e Di Domenico, indisponibili gli squalificati Renzi, Taroni e Formigoni. Completa il quadro lo scontro diretto per la salvezza a Masi Torello, che ospita la pericolante Atletico Castenaso. Franco Vanini