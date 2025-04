Yes Cup: Torneo Internazionale di Calcio Giovanile a Milano dal 17 al 20 Aprile

Conto alla rovescia per la Yes Cup, il primo torneo di calcio internazionale per settore giovanile di Milano. Dal 17 al 20 aprile Pasqua all’insegna del pallone, con giovanissimi talenti provenienti da 18 nazioni pronti a sfidarsi. Saranno 176 i teams presenti con 87 squadre suddivise in 13 categorie: dagli Under 8 alle Girls 13 fino agli Under 17. Ben 2250 i ragazzi, 750 invece le ragazze per un totale di 3000 calciatori e calciatrici pronti a divertirsi. Perché la Yes Cup, organizzata da AL2 Sport, è condivisione e inclusione, vero e proprio scambio culturale che si ripete nel tempo, usando il calcio come strumento di unione senza mai dimenticare la passione. Un torneo che coinvolge anche famiglie, volontari e non che quotidianamente, per tre giorni daranno il loro supporto negli 8 centri sportivi coinvolti. Grande spazio al calcio femminile con la partecipazione di squadre come Inter (U15), Milan (U15), Como 1907 (U13, U15, U17), Como Women (U15) Atalanta (U15, U17), Parma (U17), Cremonese (U13, U15 e U19), Pro Sesto (U15) e Academy Pavia (U15 e U19). Per la prima volta nella storia della Yes Cup, la cerimonia inaugurale si svolgerà a San Siro. Ma Yes Cup è anche Charity. Anche in questa edizione verrà donato un euro a ogni goal realizzato in ogni categoria, in ogni partita del torneo. La cifra raccolta in questa edizione sarà devoluta all’associazione I Bindun.