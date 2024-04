Zacchei cerca l’impresa. Il Foiano chiude col Siena

Ultima fatica prima delle meritate vacanze. Ecco come può essere descritta Foiano-Siena, in programma questo pomeriggio alle 15 allo stadio dei Pini. Da un lato gli amaranto di Zacchei che hanno raggiunto la salvezza da tempo, non hanno più nulla da chiedere a questo torneo dove hanno lanciato anche alcuni giovani e dove per lunghi tratti hanno lottato nelle primissime posizioni salvo poi cedere il passo. Tra i problemi anche quel tabù da provare a spezzare oggi contro la capolista: in casa hanno vinto solo tre partite. Dall’altra parte ci sarà il Siena che ormai da più di un mese ha ottenuto la promozione in serie D e che a questo punto vuole chiudere questo campionato, segnato dalla ripartenza dall’Eccellenza, senza incassare sconfitte. Il Foiano per l’occasione ha chiamato a raccolta i propri tifosi e invitato tutti i propri tesserati del settore giovanile a raggiungere lo stadio e colorare di amaranto gli spalti.

Ad arbitrare l’incontro sarà Annalisa Borriello di Pontedera, coadiuvata da Francesco De Feudis di Firenze e Nicol Belle’ di Livorno. Per il fischietto si tratta del primo incrocio con entrambe le formazioni, la nona direzione di gara in questa stagione in Eccellenza, ma soprattutto un’altra esperienza in Valdichiana visto che il 6 aprile scorso ha diretto il derby tra Alberoro e Montagnano in Promozione, terminato sul punteggio di 1-0 per gli ospiti.