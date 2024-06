Zebre avanti con Santini. Torrelaghese a Belluomini

C’è la conferma (annunciata) di Stefano Santini sulla panchina del Viareggio che ha portato dalla Seconda categoria fino all’attuale Eccellenza. E poi la scelta della Torrelaghese in Prima categoria di puntare su Riccardo Belluomini come “dopo Giannini“. Mentre al Pietrasanta in Promozione c’è stata ieri la fumata bianca con Della Bona.

In Serie D il Seravezza Pozzi dopo le conferme sicure di Lagomarsini, Bedini, Benedetti e del 2005 Sforzi ora sta lavorando a quelle del 2004 Salerno, di Mannucci, Camarlinghi e Mugelli. Via Putzolu e Granaiola (che andrà o al Camaiore o al Pietrasanta scendendo di una o due categorie), ecco che i rinforzi per il nuovo tecnico Brando saranno il difensore Mattia Sanzone (classe ‘97 dal GhiviBorgo) ed il centrocampista Emanuele Menghi (2001 dal Trestina)... e come terzo innesto seravezzino potrebbe esserci un giocatore che nella stagione appena conclusa militava nel Real Forte Querceta (il difensore 2002 Tommaso Masi o l’attaccante 2004 Riccardo Scarpa?) ed occhio poi ad una possibile trattativa per il mediano di piede mancino Danilo Greco (‘98 che era all’Orvietana).

In Eccellenza il Viareggio (dove il confermato tecnico Santini ha dichiarato: "Ciò che abbiamo fatto in questi 3 anni è meraviglioso. Sono molto felice, orgoglioso e fiero di continuare questo progetto insieme") dei big tiene Carpita, Marinai, Minichino, Benassi, Brega e Chicchiarelli (ancora incerto Bertacca) e in entrata sta per chiudere col terzino sinistro Leonardo Bertelli, figlio d’arte che era al Siena. Morelli è uno degli obiettivi per l’attacco ma piace anche al Castelnuovo (che pare perderà Camaiani, destinato in Serie D) e al Mobilieri Ponsacco (che davanti è pure su Mengali del Pietrasanta e Cutroneo che però è più vicino allo scatenato Perignano). Il Camaiore punta Bacci (2000 che era al Montecatini). Il Real FQ sta provando a riportare in Versilia il portiere Adornato.

In Promozione il Pietrasanta ha blindato Laucci e Szabo. Il Forte dei Marmi (ancora in corsa per salire) in difesa è su Benedini (ex Viareggio) conteso pure dal Montignoso. In Seconda categoria il Massarosa prende il difensore Thomas Lazzarini dal Corsanico. Il nuovo allenatore dello Sporting Camaiore potrebbe essere uno fra Simone Passaglia (in pole), Nicola Federigi, Francesco Orsetti e Andrea Fiaschi.

Simone Ferro