Zebre-Bianchi sì, Camaiore-D’Alessandro no

Calciomercato caldo e sempre più nel vivo in questo fine giugno in attesa dei botti di luglio... mentre ad agosto si ricomincerà a sudare sul campo con le preparazioni pre-campionato.

In Serie D doppio grande colpo in entrata del Seravezza Pozzi che in difesa prende il forte e versatile Luca Mosti (classe ‘98 ex Campodarsego, Città di Castello e GhiviBorgo) mentre in attacco, dove sfuma Tommaso Carcani (che va all’Aquila Montevarchi seguendo il Nico Lelli già avuto al GhiviBorgo), ingaggia la talentuosa mezzapunta Lorenzo Bellini (classe ‘99 ex San Donato Tavarnelle, Sangiovannese e Grassina). Gli altri innesti noti (... anche se non ancora ufficializzati dalla società verdazzurra) sono quelli di Sanzone (‘97 ex GhiviBorgo) dietro, di Menghi (2001 dal Trestina) e del mancino Greco (‘98 dall’Orvietana) in mezzo al campo. Le partenze illustri, dopo Granaiola e Putzolu, sono invece quelle di Mannucci e Mugelli oltre ai giovani Salerno e Brugognone. Intanto nel “valzer delle punte“ in D il GhiviBorgo prenderà Canessa e il Tau invece Matteo Motti.

In Eccellenza il Viareggio ha ufficializzato il centrocampista Alessio Bianchi, 2001 ex settore giovanile del Milan arrivando fino in Primavera rossonera (passando poi alla Lazio), ex Carrarese in C, Aglianese e Caratese in D, Prato 2000 e Cuoiopelli in Eccellenza. "Sono felicissimo, per me questa maglia non rappresenta un punto di arrivo ma un punto di partenza – ha detto il viareggino Bianchi – voglio provare a scrivere anche io delle belle pagine di storia di questo club, come hanno già fatto tanti miei compagni. Non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi".

Il Camaiore invece è a caccia del suo numero 9 visto che bomber Geraci potrebbe non rimanere: sfumati Andreotti che va al Cenaia e Ba che resta al Montecatini... gli obiettivi ora restano Chiaramonti e Buffa. Intanto i bluamaranto perdono colui che, dopo la partenza di Biagini, sarebbe stato il capitano: il camaiorese Iacopo D’Alessandro, che aspetta una D... ma alla fine potrebbe pure andare al Fratres Perignano “pigliatutto“. In difesa il Camaiore si è già cautelato con l’innesto di Zavatto dalla Massese oltre alle conferme di Velani e Zambarda. Intanto la punta Pegollo (ex Real FQ che era il sogno sia del Viareggio sia del Camaiore) rimarrà in D dove in Toscana lo vogliono San Donato Tavarnelle (in pole), Sangiovannese e Siena, la sarda Atletico Uri, la ligure Lavagnese e l’umbra Sporting Trestina.

Nelle categorie inferiori Gianmarco Mancini, in uscita dal Pietrasanta, è conteso da Pontremolese e Forte dei Marmi mentre Cipollini lascia il Corsanico.

Simone Ferro