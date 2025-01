Zebre da aggiustare. La difesa regge l’urto. È l’attacco che non va

Essere usciti indenni dal Comunale di Camaiore in questa stagione non è cosa da tutti. Finora solo due squadre ci sono riuscite, sia a non perderci sia a non prender gol: il Castelnuovo Garfagnana di Walter Vangioni ed il Viareggio di Christian Amoroso, che fra l’altro saranno una contro l’altra domenica prossima al Marco Polo Sports Center... in una “sfida nella sfida“ proprio fra i due allenatori che si erano avvicendati sulla panchina del Seravezza (dove Amoroso prese il posto di Vangioni a metà dicembre 2022 dopo l’esonero con polemica della ’Faina di Gallicano’). Dunque il Viareggio deve prendersi con soddisfazione il punto portato via da Camaiore, fra l’altro con arbitraggio “discutibile“ nella somministrazione dei cartellini e soprattutto su un campo che ha agevolato maggioremente la fisicità dei bluamaranto. Senza dimenticare che gli mancavano due giocatori-chiave come Luca Bertacca in difesa e Luca Remedi in mezzo al campo.

Le zebre però hanno ancora tanta strada da fare non solo a livello di gioco ma soprattutto di atteggiamento e mentalità. A Camaiore (campo sul quale fra l’altro i bianconeri in stagione non hanno mai preso gol: vincendo la prima di Coppa 4-0 con Stefano Santini in panchina e ora impattando 0-0) la squadra di Amoroso ha regalato un tempo, leggendo male la partita. Il Camaiore è squadra che ti salta addosso, intensa, aggressiva, che pressa forte (specialmente con gli assatanati Amico e Cornacchia), sforna cross e va su ogni seconda palla. Il Viareggio ha rischiato di andar sotto. Poi grazie agli accorgimenti d’inizio ripresa le zebre si sono rimesse apposto, come conferma lo stesso tecnico Amoroso: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a capire che partita era. Stavamo giocando la partita che non era. Abbiamo commesso errori importanti. Il problema è che ci abbiamo messo 45 minuti a capirlo. Nel secondo tempo invece siamo rientrati con un altro piglio... e per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi". Resta eccome però il problema della fase offensiva e soprattutto degli attaccanti che non segnano

Simone Ferro