Zebre fermate sullo 0-0. Così sfuma il primo posto

MONTESPERTOLI

0

VIAREGGIO

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci, Fiaschi, Vangi, Rosi, Gasparri. (A disposizione: Romano, Conti, Lensi, Mangani, Anichini, Marchi, Biliotti, Lotti, Marconcini). All. Luigi Sarti.

VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi, T. Ricci, Sorbo, L. Remedi, C. Belluomini, Brega, Marinai, Bibaj. (A disposizione: G. Santini, Edu Mengue, Minichino, Panconi, Sapienza, Maurelli, Chicchiarelli, T. Belluomini, M. Santini). All. Stefano Santini.

Arbitro: Alessio Vaggelli di Prato (assistenti di linea Domenico De Stefano di Empoli e Leonardo Evangelisti di Arezzo).

Dopo due vittorie consecutive fra coppa e campionato sempre segnando tanto stavolta il Viareggio si ferma sul pari senza reti. Al “Molino del ponte“ di Montespertoli le zebre non vanno oltre lo 0-0 contro i gialloverdi padroni di casa. Ma il match è stato comunque ricco di azioni e bel gioco.

Nei bianconeri sempre assenti i noti lungodegenti Bertacca, Benassi e Morelli. Mister Stefano Santini ripropone lo stesso undici che la domenica prima aveva battuto 3-2 il Cenaia. Il primo tempo è giocato ad un buon ritmo con azioni da ambo le parti. Il Viareggio si muove bene col suo 4-3-2-1 e va al tiro dal limite con Luca Remedi a metà frazione chiamando l’attento Biotti alla bella deviazione in angolo. Dall’altra parte è Fiaschi a testare i riflessi di Carpita. A fine frazione Stefano Marinai pesca bene in verticale Gersi Bibaj che si gira bene ma calcia fuori assai.

In avvio di ripresa c’è il gol annullato al Montespertoli per evidente fuorigioco. Poco dopo Marcacci da dentro l’area avrebbe la palla per sbloccare l’incontro ma la mira è sbagliata. Chance sprecata per i locali anche con il giovane Gasparri che si libera del difensore avversario e calcia in porta ma la palla sfiora il palo. Le zebre coi cambi vengono fuori ed è nel finale che creano i grattacapi maggiori quando Chicchiarelli va vicinissimo al gol due volte. Ci prova poi nei minuti di recupero anche Cosimo Belluomini ma la sua conclusione è neutralizzata da Biotti. Finisce così con risultato ad occhiali. Il Viareggio resta imbattuto ma non è più primo in classifica, per quel poco che vale dopo appena due giornate.